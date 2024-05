Bauer sucht Frau International-Kandidat Andreas verheiratet: RTL zieht Konsequenzen!

Hühnerhalter Andreas aus Guatemala suchte bei „Bauer sucht Frau International“ die große Liebe. Doch der Kandidat spielte ein falsches Spiel: Er war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten verheiratet. RTL zieht nun Konsequenzen.

Kandidat Andreas gesteht plötzlich in den sozialen Netzwerken: Er ist schon verheiratet! Dabei datet er gerade im TV die zwei Hofdamen Elke und Petra und spielt vor, dass er Single sei. Er sieht das jedoch anders: „Beiden, Petra als auch Elke, war klar, dass ich keine Frau suche. Das war am ersten Abend klar und beide waren einverstanden, die Geschichte mitzuspielen. Elke wurde jedoch vom Team so unter Druck gesetzt, dass sie am Ende nicht mehr mitspielen konnte“, behauptet der 63-Jährige.

RTL schmeißt Andreas aus der Show

RTL greift nun hart durch. Der Sender hat jetzt ein Statement veröffentlicht und erklärt, wie es nun weitergeht. „‚Bauer sucht Frau International‘-Kandidat Andreas bestätigte der Produktion gegenüber mehrfach, dass er Single sei und sicherte es sogar vertraglich zu – eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Sendung. Auch während der Dreharbeiten gab es keine Anzeichen dafür, dass seine Angaben nicht der Wahrheit entsprechen“, heißt es darin.

Der Sender erklärt weiter: „RTL und die Produktion bedauern, dass Andreas mit seinem Verhalten nicht nur sie, sondern auch die Zuschauer:innen und seine Bewerberinnen getäuscht hat. Daher reagiert der Sender umgehend und Bauer Andreas wird nicht länger Teil der Sendung sein.“

RTL macht also kurzen Prozess und schmeißt Andreas bei „Bauer sucht Frau International“ raus. Andreas hatte eigentlich das Ziel, auf soziale Projekte aufmerksam zu machen – die entsprechenden Szenen wurden jedoch nicht ausgestrahlt. „Leider schien dies, genauso wie die Schule, nicht ins Drehkonzept zu passen, obwohl es vorher abgestimmt und besprochen war“, bedauerte der Kakao-Bauer. In der Kuppelshow suchen Landwirte aus der ganzen Welt nach der großen Liebe.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau International“ immer dienstags um 20:15 Uhr.