„Bauer sucht Frau International“: „Hat’s auch schon 2024 versucht“ – Abgekartetes Spiel von Sarah?

Bei „Bauer sucht Frau International“ hat sich Sarah in Björn verguckt. Doch bereits im Jahr 2024 hat es die Kandidatin auf Mutterkuhhalter Max abgesehen. Die Zuschauer werfen ihr ein abgekartetes Spiel vor.

Viehzüchter Björn und seine Hofdame Sarah kommen sich in der neuen Folge von „Bauer sucht Frau International“ näher. In einem Gespräch macht die Kandidaten dem Landwirt eine Liebeserklärung.

„Das macht mir ein bisschen Angst, wie tief sie schon verliebt ist“

Dann streichelt sie sanft über seinem Arm. „Also ich glaube, in der Situation wäre ein Kuss schön gewesen. Ich glaube, da ist er zu loyal, zu fair. Vielleicht hat er sich auch nicht getraut“, so Sarah. Björn ist mit der Situation jedoch etwas überfordert – offenbar geht ihm das alles zu schnell. „Das macht mir ein bisschen Angst, wie tief sie schon verliebt ist, kann ich mal sagen. Ja, das macht meine Gefühle jetzt auch so ein bisschen durcheinander. Es ist halt schwierig“, so der Landwirt in der neuen Folge.

Zuschauer haben Zweifel an Sarah

Die Zuschauer haben jedoch starke Zweifel, dass es Sarah wirklich ernst meint. Der Hintergrund: Bereits im Jahr 2024 nahm sie an der Kuppelshow teil und hatte es dort auf Max abgesehen. „Seine Kandidatin Sarah hat’s auch schon bei Max 2024 versucht“, schreibt ein User in den sozialen Netzwerken.

„Die Sarah gibt nicht auf, bis sie einen Bauer gefunden hat, was? Anlauf 2.0“, heißt es in einem anderen Kommentar. Und ein weiterer Zuschauer stellt fest: „Sarah….Hmm…Irgendwie sucht sie einfach nur verzweifelt einen Bauern. Kommt jedenfalls so rüber. Ohne es böse zu meinen“.

So geht es bei „Bauer sucht Frau International“ weiter

Zwischen Lea und Björn knistert es gewaltig – beim Einzeldate kommt es zum ersten Kuss. Doch Sarah ahnt von all dem nichts.

Lange bleibt das Geheimnis nicht verborgen: Lea kann sich nicht zurückhalten und erzählt ihrer Mitstreiterin offen von dem Kuss mit dem Farmer. Für Sarah ein Schock. Tief getroffen sucht sie Trost bei Björn – und bricht in seinen Armen in Tränen aus.

Sie hat das Gefühl, die Situation völlig falsch eingeschätzt zu haben. Björn versucht, Sarahs Zweifel zu beruhigen, denn für ihn ist noch nichts entschieden. Ganz im Gegenteil: Er ist enttäuscht von Lea, weil sie sein Vertrauen gebrochen hat. Die Karten werden neu gemischt. Bei einem gemeinsamen Bootsausflug zu den Flusspferden will Björn die Wogen glätten. Doch ob ihm das gelingt?

RTL zeigt „Bauer sucht Frau International“ immer montags um 20.15 Uhr.