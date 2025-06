„Bauer sucht Frau – International“: Stalker-Vorwurf – Bagger-Zoff um Farmerin Carmen

In der zweiten Folge von „Bauer sucht Frau – International“ sprühen die Funken – das schon vor dem ersten Kennenlernen. Doch genau das sorgt für Zoff zwischen zwei Männern – und zwischen ihnen steht Farmerin Carmen.

Bei „Bauer sucht Frau – International“ ist die Harmonie verflogen. Schon in der zweiten Folge der Kuppelshow kommt es zu einem Bagger-Zoff um Farmerin Carmen. Peinliche Anmachsprüche sorgen für zusätzlichen Zoff.

Kfz-Meister Sven aus Nordrhein-Westfalen und Landschaftsgärtner Patrick sind in den Flieger gestiegen, um Carmen in Bali kennenzulernen. Die beiden Männer sehen sich als harte Konkurrenten – schon während der Fahrt vom Flughafen zu Carmen kippt die Stimmung.

„Jetzt schon von Liebe zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen schnell geschossen“

„Ich bin schon ein bisschen verknallt in sie“, gesteht Patrick. „Ich war direkt Feuer und Flamme“, so der Single. Dass er Carmen davor noch nie gesehen hat, stört ihn wenig – dafür sein Kontrahent Sven umso mehr. „Jetzt schon von Liebe zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen schnell geschossen. Ich will ihr ja erstmal ,Hallo‘ sagen“, meint der 45-Jährige.

Carmen hat für die zwei Männer getrennte Zimmer vorbereitet, in denen sie schlafen können. „Oder bei dir …“, scherzt Patrick. Ein Spruch, welcher das Fass endgültig zum Überlaufen bringt. „Sowas schon nach zehn Minuten rauszuhauen, halte ich für unangebracht“, meint Sven wütend. Patrick ist sich jedoch sicher: „Ich bin mir sicher, dass sie sich für mich entscheidet.“ Sven zieht ein ernüchterndes Fazit zu Patrick: „Das grenzt an überzogene Selbstüberzeugung.“ Das sei ein „bisschen Stalker-mäßig“, meint er. Patrick hat sogar ein Foto von Carmen als Handyhintergrund gespeichert.

Carmen selbst findet die Flirt-Attacken gar nicht schlimm. Nach der ersten Begegnung mit Patrick ist die Farmerin angetan. Auch seine forsche Art zum Thema Schlafplatzwahl nimmt die Kandidatin mit Humor: „Das lockert die ganze Sache auf.“ Zu diesem Zeitpunkt ahnt Carmen jedoch noch nicht, wie weit die Gefühle von Patrick wirklich gehen. Auch am nächsten Tag wird die Stimmung nicht besser. Als sie ihm ein traditionelles Gewand um die Hüften schlingen will, meint er: „Ich will dich in meiner Nähe spüren.“

So geht es bei „Bauer sucht Frau – International“ weiter

Höchste Zeit, dass die 42-Jährige ihren beiden Hofherren auf den Zahn fühlt. Beim Ausmisten der Pferdeställe bringt sie – zur Überraschung der Männer – Themen wie Eifersucht und persönliche Bedürfnisse zur Sprache. Die Antworten von Landschaftsgärtner Patrick und Kfz-Meister Sven sind hingegen weniger überraschend. Wollen die beiden Herren mit ihren Aussagen lediglich gefallen oder entsprechen sie tatsächlich der Wahrheit?

Zweifel tun sich bei der 42-Jährigen vor allem gegenüber Sven auf. Sie beschleicht das Gefühl, dass er in einer Beziehung zu sehr klammern könnte. In einem Einzelgespräch geht sie diesem Punkt nach und stellt fest, dass ihre Bedenken unbegründet sind. Ein Gespräch, durch das Carmen nicht nur neue Erkenntnisse gewinnt, sondern auch Sven sich eingestehen muss, dass er sich langsam, aber stetig in Carmen verliebt.

Nach Sven sucht auch Patrick das Gespräch unter vier Augen mit Carmen. Er hat auf den richtigen Moment gewartet, um der Pferdebäuerin sein Gastgeschenk zu überreichen – ein Geschenk, das Carmen gleich doppelt überrascht. Wie zuvor Sven, hat auch Patrick mit seinen Gefühlen zu kämpfen. Ihm wird bewusst, dass seine Gefühle für Carmen mehr sind als bloße Verliebtheit. Doch für wen wird sich Carmen am Ende entscheiden? Bestehen weiterhin Zweifel gegenüber Sven – oder will Patrick zu schnell zu viel?

RTL zeigt „Bauer sucht Frau – International“ montags und dienstags um 20.15 Uhr. Die Folgen sind vorab bei RTL+ abrufbar.