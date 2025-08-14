„Bauer sucht Frau International“ 2026: Das sind die ersten drei Kandidaten

Inka Bause verkuppelt wieder Landwirte: „Bauer sucht Frau International“ geht 2026 bei RTL in eine neue Runde. Der Sender hat jetzt die ersten drei Kandidaten der neuen Staffel bekanntgegeben.

Schon zum achten Mal heißt es weltweit: Gebt der Liebe eine Chance! Inka Bause präsentiert die neuen Single-Bauern und -Bäuerinnen weltweit. Unter anderem mit dabei: Florian aus Schweden, der in Südlappland mit Schafen und Ziegen lebt sowie Andreas aus Südtirol, der mit Leidenschaft einen Milchviehbetrieb führt. Auch Nadine aus Dänemark sucht die große Liebe, die eine Miniaturesel- und Welpenzucht betreibt. Ob am Polarkreis, in den Alpen oder an der Nordsee – sie alle hoffen bei „Bauer sucht Frau International“ auf die Liebe fürs Leben.

Das sind die ersten drei Kandidaten

Florian (40) aus Schweden

Region: Lappland, Schweden

Betrieb: Hobbybauer mit Ziegen, Schafen und Hühnern

Hobbys: Florians größtes Hobby sind seine Tiere. Er geht auch gern Waldbaden im See, unternimmt Wandertouren, backt Brot oder schaut eine emotionale Serie.

In Südlappland hat sich Florian seinen Traum einer Hobbylandwirtschaft mit Schafen, Ziegen und Gemüsebeeten erfüllt. Nach vier Jahren als Single möchte der Bauer nun die richtige Frau finden, die sich nicht nur ein ruhiges und sorgenfreies Leben an seiner Seite vorstellen kann, sondern auch die schönen Seiten Schwedens mit ihm genießen möchte.

Andreas (46) aus Südtirol

Region: Südtirol, Italien

Betrieb: Milchviehbetrieb

Hobbys: Das Singen, welches er gerne mit Familienmitgliedern gemeinsam macht, sowie selbstgemachte Holzuhren.

Andreas lebt in den malerischen Bergen Südtirols und betreibt einen Milchviehbetrieb, den er gemeinsam mit seinen Eltern und viel Herzblut führt. Er ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen und sieht sie als Lebensform, nicht als Beruf. Seit zwei Jahren ist Andreas Single. Er wünscht sich eine bodenständige Partnerin, die sich ein Leben auf dem Hof vorstellen kann und offen für eine gemeinsame Zukunft mit Kindern ist.

Nadine (47) aus Dänemark

Region: Nordjylland, Dänemark

Betrieb: Esel- und Hundezucht

Hobbys: Nadine verbringt am liebsten Zeit mit ihrer Tochter und ihren Tieren. Außerdem liebt sie die Musik.

An der Westküste Dänemarks betreibt Nadine eine Miniaturesel- und Welpenzucht und hält zudem Walliser Schwarznasenschafe, Pferde, Schweine, Enten und Hühner. In Zukunft möchte sie ihren Hof zu einer Selbstversorgerlandwirtschaft ausbauen. Die alleinerziehende Mutter ist seit sieben Jahren Single und träumt davon, ihren Seelenverwandten und eine Schulter zum Anlehnen zu finden. Nadine war ursprünglich Musikerin und spielt auch heute noch privat leidenschaftlich Klavier und singt.

Die Vorstellungsrunde von „Bauer sucht Frau International“ läuft am 24. August 2025 um 19.05 Uhr bei RTL.