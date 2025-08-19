„Bauer sucht Frau International“ 2026: Alle Kandidaten im Überblick

Connect with us

    Kandidat Franz aus "Bauer sucht Frau International"
    RTL

    Auch 2026 hoffen Landwirtinnen und Landwirte bei „Bauer sucht International“ auf die große Liebe. Nun hat RTL alle Kandidaten der neuen Staffel bekanntgegeben. 

    Inka Bause verkuppelt zum achten Mal wieder Landwirtinnen und Landwirte bei „Bauer sucht Frau International“. Vom Polarkreis bis zu den italienischen Alpen – Kandidaten aus aller Welt sind bereit für die große Liebe.

    Das sind die Kandidaten bei „Bauer sucht Frau International“

    Florian (40) aus Schweden

    Die ersten Kandidaten aus "Bauer sucht Frau International" 2026
    "Bauer sucht Frau International" 2026: Das sind die ersten drei Kandidaten

    Region: Lappland, Schweden
    Betrieb: Hobbybauer mit Ziegen, Schafen und Hühnern
    Hobbys: Florians größtes Hobby sind seine Tiere. Er geht auch gern Waldbaden im See, unternimmt Wandertouren, backt Brot oder schaut eine emotionale Serie.

    In Südlappland hat sich Florian seinen Traum einer Hobbylandwirtschaft mit Schafen, Ziegen und Gemüsebeeten erfüllt. Nach vier Jahren als Single möchte der Bauer nun die richtige Frau finden, die sich nicht nur ein ruhiges und sorgenfreies Leben an seiner Seite vorstellen kann, sondern auch die schönen Seiten Schwedens mit ihm genießen möchte.

    Andreas (46) aus Südtirol

    Region: Südtirol, Italien
    Betrieb: Milchviehbetrieb
    Hobbys: Das Singen, welches er gerne mit Familienmitgliedern gemeinsam macht, sowie selbstgemachte Holzuhren.

    Andreas lebt in den malerischen Bergen Südtirols und betreibt einen Milchviehbetrieb, den er gemeinsam mit seinen Eltern und viel Herzblut führt. Er ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen und sieht sie als Lebensform, nicht als Beruf. Seit zwei Jahren ist Andreas Single. Er wünscht sich eine bodenständige Partnerin, die sich ein Leben auf dem Hof vorstellen kann und offen für eine gemeinsame Zukunft mit Kindern ist.

    Nadine (47) aus Dänemark

    Region: Nordjylland, Dänemark
    Betrieb: Esel- und Hundezucht
    Hobbys: Nadine verbringt am liebsten Zeit mit ihrer Tochter und ihren Tieren. Außerdem liebt sie die Musik.

    An der Westküste Dänemarks betreibt Nadine eine Miniaturesel- und Welpenzucht und hält zudem Walliser Schwarznasenschafe, Pferde, Schweine, Enten und Hühner. In Zukunft möchte sie ihren Hof zu einer Selbstversorgerlandwirtschaft ausbauen. Die alleinerziehende Mutter ist seit sieben Jahren Single und träumt davon, ihren Seelenverwandten und eine Schulter zum Anlehnen zu finden. Nadine war ursprünglich Musikerin und spielt auch heute noch privat leidenschaftlich Klavier und singt.

    Franz (53) aus Österreich

    Region: Tirol, Österreich
    Betrieb: Mutterkuhhalter
    Hobbys: Franz engagiert sich im örtlichen Obst- und Gartenbauverein, geht gern wandern, im Winter fährt er Ski oder rodelt.

    Franz ist ein herzlicher, bodenständiger Mutterkuhhalter aus Tirol, der mit viel Hingabe seinen überschaubaren Hof in traumhafter Lage am Wilden Kaiser bewirtschaftet. Seine ruhige, romantische Art und sein ehrlicher Wunsch nach einer Partnerin, die das Landleben mit ihm teilen möchte, machen ihn besonders sympathisch. Franz ist naturverbunden, wandert gern und schätzt echte Nähe. Wer sich ein Leben in den Bergen, mit einem liebevollen Partner vorstellen kann, findet in Franz einen echten Schatz.

    Klara (39) aus Australien

    Region: Tasmanien, Australien
    Betrieb: Betreibt einen Gästebetrieb und Selbstversorgerhof mit Alpakas, Schafen und Hühnern
    Hobbys: Klara liebt das Wandern, praktiziert Yoga und geht gerne angeln; auch Kochen und Gärtnern zählen zu ihren Leidenschaften.

    Im Norden Tasmaniens betreibt Klara einen Gästebetrieb und Selbstversorgerhof mit Alpakas, Schafen und Hühnern. Nachdem die 39-Jährige bereits in Australien lebte, hat sie sich in die wilde Landschaft Tasmaniens verliebt und ist dortgeblieben. Seit nunmehr zwei Jahren ist Klara Single und möchte jetzt einen Partner an ihrer Seite finden, der ihre Werte teilt und sich voll und ganz auf das Farmleben in Tasmanien einlassen möchte.

    Mathias (57) aus Costa Rica

    Region: Puntarenas, Costa Rica
    Betrieb: Betreibt eine Selbstversorgerlandwirtschaft
    Hobbys: Mathias liebt das Segeln und alles, was mit dem Meer zu tun hat (Surfen, Schnorcheln, Angeln), spielt Klavier und produziert seine eigene Musik.

    Fernab der Touristengebiete betreibt der gelernte Holzbootbauer Mathias im Costa-Ricanischen Regenwald eine Selbstversorgerlandwirtschaft. Auf seinen acht Hektar großen Besitz wachsen u.a. Süßkartoffeln, Ingwer und Bananen. Für den 57-Jährigen ist der schönste Platz auf der Welt jedoch nicht sein Hof, sondern der, neben einer Frau. Nach zehn Jahren Single-Dasein möchte er eben diesen Platz wieder finden.

    Turner (64) aus Schweden

    Region: Kalmar, Schweden
    Betrieb: Betreibt einen Selbstversorgerhof mit Gemüseanbau, Schweinen, Hühnern und Gänsen
    Hobbys: Turner liebt die Musik und spielt selbst Schlagzeug. Sonst schaut er gern Filme, kocht oder schraubt an seinem Land Rover Defender von 1989.

    Auf Öland hat der gebürtige Ire Turner einen ehemaligen Bahnhofsgelände zu einem Selbstversorgerhof mit Gemüseanbau, Schweinen, Hühnern und Gänsen umgestaltet. Der überzeugte Rock’n’Roller sucht auf diesem Wege eine unkonventionelle Frau, die mit ihm gemeinsam in Schweden eine neue Heimat finden möchte.

