„Bauer sucht Frau International“ 2025: Diese Kandidaten sind in der neuen Staffel dabei

Vom tropischen Indonesien bis ins wilde Namibia bis zur sonnigen Toskana – die Herzen schlagen international! In der siebten Staffel des internationalen Spin-offs der erfolgreichen TV-Romanze „Bauer sucht Frau“ bringt Inka Bause erneut einsame Landwirtinnen und Landwirte auf der ganzen Welt zum Strahlen.

Ob zwischen Pferdeställen, Rinderweiden oder Reben – irgendwo keimt vielleicht schon das nächste Liebesglück. Mit viel Gefühl, großen Emotionen und jeder Menge Charme erleben fünf Bauern und zwei Bäuerinnen ihr ganz persönliches Abenteuer auf der Suche nach der großen Liebe. Flirts, Freudentränen und Fernweh garantiert – die neuen Folgen laufen ab dem 16. Juni 2025 bei RTL.

Das sind die Kandidaten bei „Bauer sucht Frau International“

Carmen (41 ) aus Indonesien

Region: Tabanan / Bali, Indonesien

Betrieb: Pferdehof

Hobbys: Reiten, in der Natur unterwegs sein, Motoradtouren

Carmen kommt aus Orsingen. Das erste Mal auf Bali war sie 2003 als ihre Freundesclique sie spontan dahin eingeladen hat. Damals hat sie sich in das Land verliebt und nachdem sie ein paar Jahre hin und her gependelt ist, wanderte sie vor 18 Jahren schließlich nach Indonesien aus. Zu Pferden hatte sie bereits als Kind eine ganz besondere Beziehung, da ihre Eltern die Tiere gezüchtet haben. Seit einem Jahr führt sie jetzt ihre kleine Ranch.

Carmen beschreibt sich als positiven, toleranten, spirituellen Menschen. Sie ist am liebsten in der Natur unterwegs und entdeckt gerne neue Ecken Balis. Sie ist abenteuerlustig und zielstrebig. Carmen war schon zweimal verheiratet. Die erste Ehe wurde vor 15 Jahren (2009) geschieden. Aus der Ehe stammt Carmens erste Tochter. Ihren zweiten Mann hat sie in Indonesien kennengelernt und mit ihm hat sie einen Sohn (14) und eine weitere Tochter (10). Seit 2014 ist sie von ihm geschieden und seit 2021 ist sie Single. Sie sucht einen aktiven Partner, der sich auf dem Hof einbringt und sie nicht zu sehr einengt.

Björn (29) aus Namibia

Region: Nkurenkuru / Kavango West, Namibia

Betrieb: Rinderfarm und Maisanbau

Hobbys: Mit Freunden jagen (kein Großwild), Angeln, Motorradfahren und mit dem Auto über Schotterpisten heizen

Björn ist in Windhuk geboren und lebt mittlerweile in der 4. Generation deutscher Auswanderer in Namibia. Er absolvierte eine Kochausbildung in Windhuk und hat mehrere Jahre als Koch in verschiedenen Restaurants gearbeitet. Nach einigen Jahren als Koch entschloss er sich bei Winnie Metzgers „Musese Green Sheme“ Farm als Manager anzufangen.

Björn beschreibt sich selbst als hart arbeitenden und ehrgeizigen Menschen. Er ist sehr sozial und geht offen auf andere Menschen zu. Björn ist sehr hilfsbereit und ist immer für andere da, wenn sie seine Hilfe brauchen.

Björn war 15 Jahre lang mit seiner Ex-Freundin zusammen, die er kennengelernt hat, als er 13 Jahre alt war. Sie haben sich aufgrund von unterschiedlichen Lebensvorstellungen 2024 getrennt. Björn wünscht sich eine Frau, die nicht zu introvertiert und zurückgezogen ist, gleichzeitig sollte sie aber auch nicht zu laut und aufgedreht sein.

Roger (60) aus Spanien

Region: Vilaflor / Teneriffa, Spanien

Betrieb: Weinbau Hobbys: Tennis, Paddel, mit Freunden Billardspielen, gutes Essen & Wein

Seine Familie kommt ursprünglich aus Luxemburg. Roger war sein ganzes Leben ein Nomade und hat immer wieder in Spanien und Luxemburg gelebt. Das erste Mal ist er als Kind mit seinem Vater nach Teneriffa ausgewandert. Das Grundstück, auf dem seine Finka liegt, hat er vor knapp 20 Jahren gekauft.

Roger ist sportlich und hat früher „alles, was mit Schlägern zu tun hat“ gemacht, heute spielt er noch gerne Tennis oder Paddel, wenn es sich zeitlich ergibt und er die Motivation hat. Er spielt auch gerne Billiard und ist gerne mit Freunden zusammen bei einem guten Essen und Wein. Er ist ein sehr positiv ausgerichteter, fröhlicher Mensch. Er probiert sich gerne aus und stellt sich neuen Herausforderungen.

Roger hat bereits drei Kinder und war schon mal verheiratet. Seit drei Jahren ist er jetzt geschieden, Single seit knapp einem Jahr. Roger ist es wichtig eine positive Einstellung zum Leben zu haben. Er ist ein „Macher“ Typ, der gerne auch neue Dinge ausprobiert und wünscht sich jemanden der ebenso aktiv und spontan ist.

Olaf (70) aus Portugal

Region: Lagos / Algarve, Portugal Betrieb: Pferderettung

Hobbys: Am Meer sein, Kochen, gutes Essen, Motorradfahren, Reiten und Opern

2017 gründete Olaf gemeinsam mit einer Freundin den Pferderettungsverein „Algarve Horse Alarm“. Er hat ein 23 Hektar großes Grundstück mit über 20 Tieren und zwei Gäste-Apartments. Olaf kommt aus Leipzig. Die Idee auszuwandern hatte ursprünglich Olafs Tochter, Kathi. 2011 beschloss sie nach Portugal zu ziehen und fragte ihren Vater, ob er mitkommen möchte. Kurz zuvor ist Olafs Frau verstorben.

Olaf hat eine Vielzahl von Hobbys: Er genießt es, ans Meer zu gehen, zu kochen und zu essen. Er fährt sehr gerne Motorrad und unternimmt hin und wieder einen Ausritt. Zudem liebt er Reisen, Besuche in der Oper, im Theater und im Kino.

Olaf war sehr lange mit seiner Frau, einer Soziologin, zusammen, die leider 2011 verstarb. Seit ihrem Tod hatte Olaf keine längere Beziehung mehr. Olafs Traumpartnerin sollte mitten im Leben stehen und tierlieb sein. Sie sollte handwerkliches Geschick besitzen, kommunikativ sein und ihre Bedürfnisse klar äußern. Falls sie Segeln als Hobby hätte, wäre das ein absoluter Traum.

Martin (42) aus Italien

Region: Trequanda / Toskana Italien

Betrieb: Gemischte Landwirtschaft mit Weinbau

Hobbys: Fahrradfahren, Sport im eigenen Fitnessstudio, Yoga und Meditation

Martin hat eine gemischte Landwirtschaft mit vielen Feldern (Dinkel, Weizen, Luzerne). Er hat den Betrieb letztes Jahr auf Bio umgestellt. Neben dem Ackerbau hat Martin einen Weingarten mit Sangiovese, Cabernet Sauvignon und Merlot. In Zukunft will er zusätzlich Olivenöl anbieten, das baut er gerade auf. Seinen Hof in der Toskana hat er 2022 gekauft und lebt dort seit 2023.

Er liebt es, Rad zu fahren (Rennrad und Mountainbike), Skifahren, Yoga, Meditation und geht gerne ins hauseigene Fitnessstudio. Martin liebt die Oper und klassische Musik und er verreist gerne.

Martins letzte längere Beziehung ist jetzt sieben Jahre her. Er wünscht sich eine organisierte, stilvolle Partnerin, die mit ihm eine Familie gründen möchte. Was das Äußere angeht, mag er Frauen mit kurzen Haaren, die schlank sind, gerne auch groß.

Marco (38) aus Namibia

Region: Okorukambe / Omaheke, Namibia

Betrieb: Rinderzucht und Kohleproduktion

Hobbys: Fahrradfahren, Calisthenics, Freunde treffen, Angeln und Zeichnen

Marco produziert Holzkohle aus dem namibischen Busch, seine Eltern haben etwa 200 Mutterkühe. Die Großeltern seiner Mutter und Urgroßeltern seines Vaters sind damals nach Namibia ausgewandert, die Familien kamen aus der Umgebung Berlins. Marco hat Naturschutz in Kapstadt und Pretoria studiert und hat dann seinen Master in Ornithologie gemacht. Er war nur als Kind mal in Deutschland.

Er ist sportlich und geht gerne Fahrradfahren oder macht Calisthenics. Außerdem trifft er sich gerne mit Freunden zum „Braai“ (Barbecue) oder geht mit ihnen auf Angelausflüge an die namibische Küste. Er genießt es, draußen in der Natur zu

sein, fährt zum Beispiel gerne auf Campingtouren und kann stundenlang Vögel beobachten. Außerdem zeichnet er gerne, in erster Linie sind seine Motive Tiere und Pflanzen. Seit vier bis fünf Jahren ist er jetzt allein. Marco wünscht sich eine eher ruhige Partnerin, da er selbst auch kein sehr extrovertierter Typ ist.

Iris (55) aus den USA

Region: Englewood / Florida, USA

Betrieb: Rescue Tierfarm Hobbys: Angeln, Bootfahren und Skulpturen modellieren

Iris hat in Deutschland als Bänkerin für eine US-Bank gearbeitet, ehe sie 2000 mit ihrem Ex-Mann in die USA auswanderte, um ihre Schwiegereltern in deren Firma zu unterstützen. Nach der Scheidung 2005 blieb ihr in den USA nur ihr Teil des Landes, ganz ohne Geld, Job oder Freunde – Wegen des geteilten Sorgerechts ihrer vier Kinder konnte sie nicht nach Deutschland zurückkehren. Zaunpfosten für Zaunpfosten baute sie sich dann ihren Lebenstraum des eigenen Gnadenhofes für Farmtiere auf, auf dem heute ca. 90 Tiere ihren Lebensabend verbringen dürfen. Iris finanziert ihren Hof durch Spenden.

Iris ist eine ehrliche, hilfsbereite und mitfühlsame Person, die anderen hilft, wo sie kann. Gerade bezogen auf ihre Tiere ist sie sehr leidenschaftlich und liebevoll. Manchmal ist sie leider auch etwas chaotisch veranlagt und kann schlecht Nein sagen.

Iris war bisher einmal verheiratet und hatte danach zwei längere Beziehungen. Seit über einem halben Jahr ist sie jetzt Single und auf der Suche nach einem warmherzigen, zuverlässigen und sportlichen Mann, um gemeinsam die kleinen, schönen Momente des Lebens zu teilen.