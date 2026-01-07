„Bauer sucht Frau“-Christopher und Pauline teilen ihr erstes Pärchen-Foto

„Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Christopher teilt ein emotionales Liebesupdate. In den sozialen Netzwerken postet der Landwirt das erste Pärchen-Foto mit Pauline.

Bei „Bauer sucht Frau“ haben sieben Kandidaten ihre große Liebe gefunden. Dazu zählen auch Christopher und Pauline – zwischen den beiden hatte es in der RTL-Kuppelshow gefunkt. Seit dem Ende der Dreharbeiten gehen die beiden gemeinsam durchs Leben.

„Die Reise ging im Fernsehen los, aber sie geht im echten Leben weiter“

Abseits des ganzen Trubels mit Kameras genießen die beiden ihre Zweisamkeit und haben in den sozialen Netzwerken das erste Pärchen-Foto gepostet. Darauf zeigt sich das Paar nah beieinander und wirkt glücklich. „Die Reise ging im Fernsehen los, aber sie geht im echten Leben weiter“, schreiben sie zu dem Schnappschuss.

Gemeinsam verbrachten sie das Weihnachtsfest sowie den Jahreswechsel. „Es war das schönste Jahr, was ich bis jetzt hatte. Ich habe meine Königin gefunden und bin sehr, sehr glücklich“, so Christopher. Nun möchten sie auch die Fans an ihrem Glück teilhaben lassen – zeitnah könnte es also noch mehrere Updates bei Instagram geben.

Die Fans freuen sich für die beiden. „Das hast du schön gesagt. Alles Liebe für euch beide“ oder „Das ist so wunderschön, dass du sie deine Königin nennst“, schreiben die User in den Kommentaren.

Schon während der Staffel von „Bauer sucht Frau“ ging Pauline für ihren Christopher über sich hinaus. Denn die Vegetarierin hat einen Entenbraten für den Landwirt gezaubert. „Am liebsten mag der Christopher seinen Entenbraten knusprig, die Pelle muss richtig knusprig sein. Und braune Sauce dazu, dann ist der schon zufrieden“, erklärte Christophers Mutter Cordula. Pauline fand es zwar „befremdlich“, aber bereitete dann dennoch das Gericht zu. „Da war die Köchin wohl etwas verliebt!“, sagte sie danach.