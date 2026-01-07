Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Bauer sucht Frau“-Christopher und Pauline teilen ihr erstes Pärchen-Foto

    gepostet am

    Christopher und Pauline aus "Bauer sucht Frau"
    RTL

    Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Christopher teilt ein emotionales Liebesupdate. In den sozialen Netzwerken postet der Landwirt das erste Pärchen-Foto mit Pauline.

    Bei „Bauer sucht Frau“ haben sieben Kandidaten ihre große Liebe gefunden. Dazu zählen auch Christopher und Pauline – zwischen den beiden hatte es in der RTL-Kuppelshow gefunkt. Seit dem Ende der Dreharbeiten gehen die beiden gemeinsam durchs Leben.

    „Die Reise ging im Fernsehen los, aber sie geht im echten Leben weiter“

    Abseits des ganzen Trubels mit Kameras genießen die beiden ihre Zweisamkeit und haben in den sozialen Netzwerken das erste Pärchen-Foto gepostet. Darauf zeigt sich das Paar nah beieinander und wirkt glücklich. „Die Reise ging im Fernsehen los, aber sie geht im echten Leben weiter“, schreiben sie zu dem Schnappschuss.

    Christopher und Pauline bei "Bauer sucht Frau"
    „Bauer sucht Frau” 2025: Vegetarierin Pauline brät für Christopher eine Ente

    Gemeinsam verbrachten sie das Weihnachtsfest sowie den Jahreswechsel. „Es war das schönste Jahr, was ich bis jetzt hatte. Ich habe meine Königin gefunden und bin sehr, sehr glücklich“, so Christopher. Nun möchten sie auch die Fans an ihrem Glück teilhaben lassen – zeitnah könnte es also noch mehrere Updates bei Instagram geben.

    Christopher und Pauline aus "Bauer sucht Frau"

    Instagram / christopher__krebs

    Die Fans freuen sich für die beiden. „Das hast du schön gesagt. Alles Liebe für euch beide“ oder „Das ist so wunderschön, dass du sie deine Königin nennst“, schreiben die User in den Kommentaren.

    Schon während der Staffel von „Bauer sucht Frau“ ging Pauline für ihren Christopher über sich hinaus. Denn die Vegetarierin hat einen Entenbraten für den Landwirt gezaubert. „Am liebsten mag der Christopher seinen Entenbraten knusprig, die Pelle muss richtig knusprig sein. Und braune Sauce dazu, dann ist der schon zufrieden“, erklärte Christophers Mutter Cordula. Pauline fand es zwar „befremdlich“, aber bereitete dann dennoch das Gericht zu. „Da war die Köchin wohl etwas verliebt!“, sagte sie danach.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023