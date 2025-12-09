„Bauer sucht Frau” 2025: Vegetarierin Pauline brät für Christopher eine Ente

Liebe geht bekanntlich auch durch den Magen: Hobbybauer Christopher kann in der neuen Folge von „Bauer sucht Frau“ sein Glück kaum fassen, als Vegetarierin Pauline ihm einen Entenbraten zaubert.

In Sachen Essen könnten Christopher und Pauline kaum unterschiedlicher sein. Das Lieblingsessen von „Bauer sucht Frau“-Kandidat Christopher ist Entenbraten. Und dieser wird ihm zubereitet von Vegetarierin Pauline.

Pauline schlägt sich tapfer und schwingt den Kochlöffel – sie bereitet für Christopher einen Entenbraten zu, obwohl sie selbst nur die Beilagen verzehrt. Denn die Hofdame ist überzeugte Vegetarierin.

„Am liebsten mag der Christopher seinen Entenbraten knusprig“

Da Pauline seit Jahren kein Fleisch mehr zubereitet hat, freut sie sich über Anweisungen von Christophers Mutter Cordula: „Am liebsten mag der Christopher seinen Entenbraten knusprig, die Pelle muss richtig knusprig sein. Und braune Sauce dazu, dann ist der schon zufrieden.“

Pauline findet es jedoch schon „befremdlich“, dass tote Tier zu verarbeiten. Die Hofdame würde die Ente lieber lebend sehen. Jedoch stellt Cordula fest: „Wenn sie ausgewachsen ist, gehört sie in die Pfanne.“

Auf dem Speiseplan von Christopher geht es schon mal deftig zu. Cordula versucht zweimal die Woche, für ihren Sohn zu kochen – Hauptsache Fleisch, lautet die klare Ansage. Neben Entenbraten verzehrt der Landwirt auch gerne Sauerbraten, Dicke Rippe und Eisbein. Immerhin verspeist er auch manchmal Fischstäbchen und Nudeln mit Tomatensauce – das wird wohl mit Pauline künftig öfter auf dem Speiseplan stehen.

Den Entenbraten zuzubereiten, hat Pauline jedenfalls viel „Überwindung“ gekostet. Die Hofdame selbst verzehrt nur die Beilagen Kartoffeln, Sauce und Rotkohl. Und das Fazit? Der Entenbraten ist gelungen! „Sehr lecker!“, meint Cordula. Christopher sagt zu dem Ergebnis: „Etwas salzig, aber sehr lecker!“ Pauline erklärt dazu: „Da war die Köchin wohl etwas verliebt!“

RTL zeigt die neue Folge von „Bauer sucht Frau“ am 15. Dezember 2025 um 20.15 Uhr und ist vorab bei RTL+ abrufbar.