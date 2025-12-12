„Bauer sucht Frau“ 2025: Scharfe Kritik an Daniel – „Sucht nur eine Arbeitskraft“

Entspannen? Fehlanzeige! Bei „Bauer sucht Frau“-Kandidat Daniel müssen die Frauen auf der Hofwoche ordentlich anpacken. Das sorgt jedoch für viel Kritik im Netz.

Mit Emely und Jennifer hat Daniel gleich zwei Frauen auf der Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ eingeladen. Ob Fenster putzen, die Boxen reinigen oder den Bullenstall ausmisten – auf dem Hof gibt es viel zu tun. Diese Arbeit verrichtet Daniel jedoch nicht allein, denn die Hofdamen müssen ordentlich mit anpacken.

Daniel hat Emely mittlerweile nach Hause geschickt – somit bleibt die Arbeit an Jennifer hängen. „Ich glaube, Jenny hat durch ihre Erfahrung mir im Stall auch ein bisschen besser helfen können. […] Am Ende des Tages geht es ja auch nicht darum, eine Arbeitskraft mit Familienanschluss zu finden“, erklärt Daniel bei „Bauer sucht Frau“.

„Sie wird irgendwann merken, dass er nur eine Arbeitskraft sucht“

Doch genau diese Aussage kaufen ihm die Zuschauer nicht ab – im Netz gibt es jedenfalls viele kritische Kommentare. „Sie wird irgendwann merken, dass er nur eine Arbeitskraft sucht… Bei dem gemeinsamen Frühstück zu 3. kam es einem vor wie bei einem Bewerbungsgespräch… Ich hatte auch mal so einen Typen… hoffe, sie wird nicht verletzt – run girl, run!“, schreibt eine Userin in den sozialen Netzwerken.

Ein User wird noch deutlicher: „Er ist aber auch anstrengend. Er hat doch eine Challenge daraus gemacht, wer von den beiden Mädels ist besser oder schlechter beim Arbeiten. Für ihn kommt erstmal die Arbeit, dann lange Zeit nichts und dann vielleicht mal die Frau.“

„Ich denke dann immer, suchen sie jetzt eine Frau für ihr Herz oder suchen sie eine Arbeitskraft?“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Andere User meinen, dass sie schon längst abgereist wären und Emely Glück gehabt habe. Jenny hat jedoch in der Show auch betont, dass sie mit der Arbeit auf dem Hof keine Probleme habe – die User kritisieren nicht die Arbeit an sich, sondern das Pensum. Und das hat es bei Daniel auf dem Hof in sich.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags und dienstags um 20.15 Uhr.