„Bauer sucht Frau“ 2025: Salat-Streit bei Walter und Katharina – „Ich kann das nicht essen“

Zwischen Hühnerwirt Walter und Katharina könnte es bei „Bauer sucht Frau“ eigentlich kaum besser laufen. Die beiden kommen sich näher und verbringen viel Zeit miteinander – doch ausgerechnet ein Beilagensalat beendet die Harmonie und sorgt für einen handfesten Zoff.

Die gebürtige Polin bringt dem Emsländer ein paar Worte ihrer Muttersprache bei. Die 70-Jährige sagt zu ihm „Kocham cię“ – das bedeutet auf Deutsch „Ich liebe dich“. Walter ist hin und weg – er schaut ihr in die Augen und sagt auf Deutsch „Ich liebe dich“. Danach folgt ein zarter Kuss.

„Es war noch keine richtige Liebeserklärung, aber der erste kleine Anfang, der war schon da“, freut sich der Kandidat. „Ich bin einfach happy mit ihr“, schwärmt er. Es scheint der Beginn einer Romanze bei „Bauer sucht Frau“ zu sein. Denn bereits beim Scheunenfest hatte es zwischen den beiden auf Anhieb gefunkt. „Und was ist, wenn es zwei Wochen werden?“, fragte der 74-Jährige damals – damit meinte er die Hofwoche. Und Katharina hatte nichts dagegen!

Seitdem lernen sich die beiden kennen – sie machen Unternehmen und essen gemeinsam. Doch Letzteres wird nun ein ernsthaftes Problem. Denn ausgerechnet ein Salat könnte die Harmonie der Romanze sprengen. Bei Walter und Katharina gerät das Wohlfühlklima kurzzeitig ins Wanken und das ausgerechnet am Esstisch. Gemeinsam haben sie einen Hasen aus der Gefriertruhe zubereitet, der beiden hervorragend schmeckt.

Walter macht keine Kompromisse beim Beilagensalat

Doch beim Beilagensalat ist Schluss mit Walters Kompromissbereitschaft: Der grüne Salat stört den Hühnerwirt gewaltig. Er macht seinem Unmut Luft: „Ich kann das nicht essen. Ich habe Salat mein ganzes Leben noch nicht essen mögen, der kann gerne Retoure gehen, da wo er herkommt!“ Wie darauf wohl Katharina reagieren wird?

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ am 8. Dezember 2025 um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ abrufbar.