    „Bauer sucht Frau“ 2025: Nach Fake-Vorwürfen um Friedrich – „Hatte nie ein Problem damit, Frauen kennenzulernen“

    gepostet am

    "Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich
    RTL / Stefan Gregorowius

    Friedrich hat bei „Bauer sucht Frau“ alle Rekorde gebrochen. Denn er ist der Kandidat mit den meisten Bewerbungen. Schnell wurden Fake-Vorwürfe laut – jetzt meldet sich der Landwirt selbst zu Wort.

    Spargelbauer Friedrich Dieckmann ist ein absoluter Frauenschwarm und will sein Glück in der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ versuchen. Die Frauen scheinen bei ihm Schlange zu stehen. „Bauer Friedrich aus der aktuellen 21. Staffel hat Patrick aus Staffel 16 getoppt und ist nun der Bauer mit den meisten Bewerbungen aller Zeiten“, teilte die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause in der Bild-Zeitung mit.

    Friedrich Dieckmann ist davon jedoch wenig beeindruckt. Denn für ihn sei nicht die Menge der Briefe verantwortlich, sondern ob sich darunter die richtige Frau befindet oder nicht. Die User äußerten sich im kritisch und fragen sich, wie ernst es der Kandidat meint. „Friedrich ist doch ein Model und kein Bauer. Sehr attraktiver Mann“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer User glaubt, dass Friedrich eine Wette verloren hat: „Mit Wette verloren, habe ich auch schon gedacht oder mehr Reichweite. Irgendwie muss es ja nen Haken geben…“

    Turner aus "Bauer sucht Frau International"
    "Bauer sucht Frau International": Kandidat Turner sucht seine Traumfrau nach Schock-Diagnose

    In dem RTL-Magazin „Punkt 8“ hat Friedrich nun verraten, was es mit seiner Bewerbung bei „Bauer sucht Frau“ auf sich hat. „Ich habe mich selber angemeldet. Und am Ende ist es so, ich war zu dem Zeitpunkt Single, hab mir gesagt, das ist für mich eine neue Möglichkeit“, sagt der Spargelbauer.

    „Ich hatte nie ein Problem damit, Frauen kennenzulernen und zu daten“

    Dann stellt der 29-Jährige zudem klar: „Ich hatte nie ein Problem damit, Frauen kennenzulernen und zu daten.“ Dennoch war bisher einfach nicht die Richtige dabei und hofft bei „Bauer sucht Frau“ auf seine Traumfrau zu treffen: „Aber es hat einfach bisher nicht gepasst. […] Ich hab‘ lange in der Stadt gewohnt, in Berlin, in Münster. Und dass man da natürlich eine Frau findet, die vielleicht eine ähnliche Vorstellung von einem Leben auf dem Land hat, ist natürlich nicht ganz so einfach.“

    RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr.

