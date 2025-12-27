„Bauer sucht Frau“ 2025: Liebes-Aus bei Johann und Katja

Landwirt Johann und seine Hofdame Katja zeigten sich beim großen „Bauer sucht Frau“-Wiedersehen glücklich. Es sah sogar so aus, als könnten die beiden ein Paar werden. Doch das ist schon wieder Geschichte!

Rinderzüchter Johann und Katja wollten an einer gemeinsamen Zukunft arbeiten. Die beiden hatten sogar vor, das Weihnachtsfest gemeinsam zu verbringen. „Wenn wir das überstehen, können wir weitersehen“, hat Johann beim großen Wiedersehen von „Bauer sucht Frau“ verlauten lassen.

Doch nun kam es zu einer Kehrtwende: Johann und Katja haben sich überraschend getrennt und verkündeten jetzt das Liebes-Aus. „Katja und ich haben festgestellt, dass wir grundsätzlich andere Vorstellungen von einer Partnerschaft haben“, erklärte der Rinderzüchter laut der „Bild“-Zeitung.

„Nach der Wiedersehensfeier wurde der Kontakt von Johanns Seite aus eingeschränkt“

Seine Hofdame Katja schrieb bei Instagram: „Kurze öffentliche Aussagen geben jedoch oft ein verkürztes Bild und führen aktuell zu negativen Interpretationen mir gegenüber.“ Sie wäre für eine Beziehung bereit gewesen – jedoch wurden die Gefühle von Johann nicht erwidert. „Für mich war klar, dass ich bereit für eine Beziehung war, dieses Gefühl wurde jedoch nicht gleichermaßen erwidert. Der frühe öffentliche Rahmen, Kameras und äußerer Druck spielten dabei eine Rolle. Nach der Wiedersehensfeier wurde der Kontakt von Johanns Seite aus eingeschränkt, was ich respektiert habe“, so Katja.

Katja erklärt ihren frühen Aufbruch beim „Bauer sucht Frau“-Wiedersehen

Weiter erklärt die „Bauer sucht Frau“-Bewerberin, weshalb sie beim Wiedersehen eher aufgebrochen war: „Mein früherer Aufbruch beim Wiedersehen hing mit einem lange zuvor gebuchten Konzerttermin zusammen. Danach kehrte ich zurück und stellte fest, dass Johann sich bereits anderweitig orientiert hatte – auch das habe ich für mich eingeordnet. Ich erwähne dies nicht aus Vorwurf, sondern um Spekulationen mir gegenüber zu beenden. Ich respektiere Johanns Entscheidung und wünsche ihm sowie seinem Sohn alles Gute“, schreibt sie.

Die letzten Tage der Hofwoche wirkten bei Johann und Katja eigentlich hoffnungsvoll. Damals saßen die beiden bei einem Picknick an der Weser und schmiedeten gemeinsame Pläne. „Ich möchte auf jeden Fall, dass wir uns wiedersehen. Du bist mir ans Herz gewachsen“, sagte Katja. Und Johann zeigte sich optimistisch: „Als Katja sagte, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen wollen und dass sie mir als nächstes Mal ihr Reich zeigt, da war ich sehr, sehr erleichtert.“