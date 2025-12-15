Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Bauer sucht Frau“ 2025: Landwirt Jörg serviert seine Kirstin ab

    gepostet am

    Jörg und Kirstin bei "Bauer sucht Frau"
    RTL

    Es sollte das große Happy End auf dem Hof werden. Doch nun ist klar: Landwirt Jörg trifft bei „Bauer sucht Frau“ eine bittere Entscheidung und serviert seine Kirstin ab.

    Kirstin ist von Jörg total angetan und hätte sich mit ihm eine gemeinsame Zukunft vorstellen können. Doch daraus wird nichts: Der Landwirt trifft eine Entscheidung, welche alles verändern wird. Denn Kirstin bekommt von Jörg einen bitteren Korb.

    „Leider ist bei mir der Funke nicht übergesprungen“

    Zwar meint Jörg, dass Kirstin eine liebenswürdige Person ist und er sich eine Freundschaft vorstellen könne – jedoch nicht als Lebenspartnerin. „Leider ist bei mir der Funke nicht übergesprungen. Das tut mir wirklich leid und es fällt mir schwer, das zu sagen“, gesteht der 57-Jährige. „Von meiner Seite aus fehlen die Schmetterlinge und die Gefühle. Ich hab’ gespürt, dass ich ihre Nähe nicht gesucht habe und dass ich auch nicht versucht habe, sie so zu berühren“, sagt er später auch im Einzelinterview.

    Daniel aus "Bauer sucht Frau"
    "Bauer sucht Frau"-Landwirt Daniel ist genervt vom Verhalten seiner Hofdame

    „Jörg hätte der Richtige sein können, er wollte es nicht“

    Jörg wollte, dass seine Hofdame weiß, woran sie ist – aus dem Grund auch das ehrliche Statement. „Man hätte es sich ja auch selber anders gewünscht!“, stellt er schließlich fest. Kirstin erklärt daraufhin: „Jörg hätte der Richtige sein können, er wollte es nicht, kann es nicht – wie auch immer und dann ist das so.“

    Zuletzt hatte sich bei Kirstin Unsicherheit breit gemacht. Denn die Hofdame wartete vergebens auf Annäherungsversuche von Jörg. Bereits in einer älteren Folge hatte sie Jörg deshalb gefragt, ob sich etwas entwickelt habe. Die Antwort darauf hätte kaum eindeutiger ausfallen können: „So mag ich dich wirklich sehr gerne und finde auch, wir kommen so ganz gut zusammen klar, aber so ein Gefühl hat sich bis jetzt bei mir leider noch nicht entwickelt.“

    RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags und dienstags um 20.15 Uhr.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023