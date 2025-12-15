„Bauer sucht Frau“ 2025: Landwirt Jörg serviert seine Kirstin ab

Es sollte das große Happy End auf dem Hof werden. Doch nun ist klar: Landwirt Jörg trifft bei „Bauer sucht Frau“ eine bittere Entscheidung und serviert seine Kirstin ab.

Kirstin ist von Jörg total angetan und hätte sich mit ihm eine gemeinsame Zukunft vorstellen können. Doch daraus wird nichts: Der Landwirt trifft eine Entscheidung, welche alles verändern wird. Denn Kirstin bekommt von Jörg einen bitteren Korb.

„Leider ist bei mir der Funke nicht übergesprungen“

Zwar meint Jörg, dass Kirstin eine liebenswürdige Person ist und er sich eine Freundschaft vorstellen könne – jedoch nicht als Lebenspartnerin. „Leider ist bei mir der Funke nicht übergesprungen. Das tut mir wirklich leid und es fällt mir schwer, das zu sagen“, gesteht der 57-Jährige. „Von meiner Seite aus fehlen die Schmetterlinge und die Gefühle. Ich hab’ gespürt, dass ich ihre Nähe nicht gesucht habe und dass ich auch nicht versucht habe, sie so zu berühren“, sagt er später auch im Einzelinterview.

„Jörg hätte der Richtige sein können, er wollte es nicht“

Jörg wollte, dass seine Hofdame weiß, woran sie ist – aus dem Grund auch das ehrliche Statement. „Man hätte es sich ja auch selber anders gewünscht!“, stellt er schließlich fest. Kirstin erklärt daraufhin: „Jörg hätte der Richtige sein können, er wollte es nicht, kann es nicht – wie auch immer und dann ist das so.“

Zuletzt hatte sich bei Kirstin Unsicherheit breit gemacht. Denn die Hofdame wartete vergebens auf Annäherungsversuche von Jörg. Bereits in einer älteren Folge hatte sie Jörg deshalb gefragt, ob sich etwas entwickelt habe. Die Antwort darauf hätte kaum eindeutiger ausfallen können: „So mag ich dich wirklich sehr gerne und finde auch, wir kommen so ganz gut zusammen klar, aber so ein Gefühl hat sich bis jetzt bei mir leider noch nicht entwickelt.“

