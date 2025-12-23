„Bauer sucht Frau“ 2025: Kritik für Friedrich und Laura nach Liebes-Beichte – „So einen Aufstand gemacht“

Friedrich und Laura aus „Bauer sucht Frau“ haben lange ihren Beziehungsstatus geheim gehalten. Doch nun die beiden verlauten lassen, wie es für sie nach den Dreharbeiten weiterging. Doch die Liebes-Beichte sorgt bei einigen Usern für Kritik.

Der Spargelbauer die meisten Bewerbungen bei „Bauer sucht Frau“ erhalten. Doch am Ende konnte nur eine Frau sein Herz erobern – und zwar Laura. Die beiden haben auf der Hofwoche eine intensive Zeit erlebt und lernten sich näher kennen. Die Dreharbeiten der diesjährigen Staffel liegen einige Monate zurück – nun haben Friedrich und Laura ihren Beziehungsstatus verraten.

Beim großen Wiedersehen wird Friedrich gefragt: „Freust du dich auf deine Laura?“ Doch der Landwirt will sich noch nicht in die Karten schauen lassen und auch Laura gibt sich bedeckt. Zunächst wollen die beiden offenbar nicht über ihren Beziehungsstatus sprechen. Dann stellt Inka Bause aber die entscheidende Frage: „Beziehungsstatus vergeben?“ Und Friedrich erwidert darauf, dass es ein Happy End gibt – der Spargelbauer ist also vergeben.

„Wir wollen es zusammen versuchen“

„Wir wollen es zusammen versuchen. Da ist ganz, ganz viel Potential für die Zukunft. Laura ist eine liebevolle Frau, die sehr sensibel im Umgang mit anderen Menschen ist. Das Gesamtpaket Laura ist super und macht mich sehr glücklich“, meint Friedrich. Auch Laura stimmt dem zu: „Ich habe einfach das Gefühl, als wenn ich ihn schon Ewigkeiten kenne.“

Die meisten Zuschauer freuen sich für Friedrich und Laura. Doch die anfängliche Geheimniskrämerei um ihren Beziehungsstatus stößt den Fans bitter auf. Und auch sonst war bisher wenig bekannt, wie es nach den Dreharbeiten zwischen den beiden weiterging.

„Verstehe nicht, warum um Laura und Friedrich so einen Aufstand gemacht wird“

„Verstehe nicht, warum um Laura und Friedrich so einen Aufstand gemacht wird. Also ob alle ganz gespannt nur auf die beiden und deren Beziehungsstatus gewartet haben“, schreibt ein User in den sozialen Netzwerken. „Friedrich schwingt Reden und macht einen auf Topsecret beim Wiedersehen, als ob er der Präsident vom BND wäre“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Ein weiterer Follower zeigt sich ebenfalls genervt: „Die Folge war schwer zu ertragen… dieses Getue, um dann zu sagen, dass sie ein Paar sind… aber wirkt irgendwie alles nicht sehr echt auf mich im Vergleich zu den anderen Paaren, aber letztendlich müssen das ja die beiden wissen…“