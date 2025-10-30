Connect with us

    „Bauer sucht Frau“ 2025: Kandidat Thomas litt an Depressionen

    gepostet am

    Thomas bei "Bauer sucht Frau"
    RTL / Stefan Gregorowius

    Bauer sucht Frau“-Kandidat Thomas liebt seinen Bio-Hof im schönen Erzgebirge. Das war allerdings nicht immer so: Vor einigen Jahren litt der Landwirt an schweren Depressionen.

    Bei RTL steht die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ in den Startlöchern. Zu den Kandidaten gehört auch Thomas, welcher seine Traumfrau in der Kuppelshow finden will.

    Vor acht Jahren ist Thomas in eine tiefe Depression gefallen. Diese Zeit hat der Landwirt jedoch hinter sich gelassen. „Ich habe die Vergangenheit hinter mir gelassen und bin jetzt bereit für eine neue große Liebe“, verriet Thomas im Interview mit RTL.

    Turner aus "Bauer sucht Frau International"
    "Bauer sucht Frau International": Kandidat Turner sucht seine Traumfrau nach Schock-Diagnose

    „Ich bekam Zukunftsängste, bin depressiv geworden“

    „Ich war schon einmal verheiratet. Doch es ging alles zu schnell. Ich bekam Zukunftsängste, bin depressiv geworden“, erklärt Thomas. Mithilfe seiner Familie und einer Therapie hat er die Erkrankung überwunden. Thomas blickt optimistisch in die Zukunft und hofft, auf seine Traumfrau bei „Bauer sucht Frau“ zu treffen: „Die das Dorf- und Familienleben genauso liebt wie ich und mit der ich auch mal zusammen kochen kann.“

    Für Thomas stand schon immer fest: „Ich möchte Landwirt werden!“

    Im Erzgebirge lebt und arbeitet Bio-Bauer Thomas. Zusammen mit seiner Mutter Beate (61) und Vater Eckbert (64) betreibt der Sachse Mutterkuhhaltung. Außerdem baut er Winterweizen, Winterroggen, Hafer und Erbsen an. Die Rinder grasen im Sommer auf seinen Weiden. Thomas ist auf dem Hof aufgewachsen – für ihn stand schon immer fest: „Ich möchte Landwirt werden!“ Zu seinen Eltern hat Thomas eine sehr enge Bindung, gemeinsame Mahlzeiten inklusive.

    Mit seinem Hund Fips unternimmt er gern lange Spaziergänge. Zwar hat er eine schwierige Zeit hinter sich – Heute ist er wieder gefestigt und glücklich. Er sucht eine Frau, mit der er eine Familie gründen kann.

    RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ ab dem 3. November 2025. Die erste Episode ist bei RTL+ abrufbar. 

