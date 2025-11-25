„Bauer sucht Frau“ 2025: Kandidat Daniel bricht Regel – jetzt droht ihm eine Geldstrafe

Bei „Bauer sucht Frau“ ist Daniel in die Hofwoche gestartet und hat dabei gleich einen Regelbruch begangen. Das könnte möglicherweise teuer werden. Denn nun droht dem Landwirt eine saftige Geldstrafe.

Daniel hat bei „Bauer sucht Frau“ seine Hofdamen Jennifer und Emely abgeholt. Dafür hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Er hat den Maiwagen seines Kegelklubs geschnappt und diesen bunt geschmückt. Damit hat er das Gefährt zum romantischen Shuttle umfunktioniert.

„Wow. Das ist echt wild“, staunt Jennifer. „Hast du das nur für uns gebaut?“, wollte Emely wissen. „Wir haben das vom Kegelclub ausgebaut“, erklärt Daniel. Der Haken: Auf dem Gefährt sind eigentlich keine Frauen erlaubt. Und genau diese Tatsache könnte nun Konsequenzen nach sich ziehen.

Daniel begeht für seine Hofdamen einen Regelbruch

Bei „Bauer sucht Frau“ verrät Daniel im Einzelinterview: „Wir haben eine interne Strafe. Fünfzig Euro pro Kegelbruder, wenn die Frau mitfährt. Jetzt werde ich sehr wahrscheinlich hundert Euro bezahlen müssen an die Jungs. Aber das nehme ich gerne in Kauf.“ Von dem Regelbruch wissen die Kinderpädagogin und die Einzelhandelskauffrau nichts.

Schon während der Fahrt ist Emely im Flirt-Modus. Das kann Jennifer nicht ganz nachvollziehen und sieht das kritisch: „Ich weiß nicht, wie Daniel das sieht, aber ich find’s schon manchmal ein bisschen drüber.“

Auf dem Anwesen des Bullenzüchters wartet bereits die ganze Familie. Die Verlobte von seinem Zwillingsbruder Stefan stellt sofort klar: „Wenn ihr Daniel habt, bekommt ihr Stefan gratis dazu!“ Bei der Hausbesichtigung präsentiert Daniel auch die Holzverkleidung in der Küche. „Wir haben hier einen wunderschönen Busen!“, so der Landwirt. Das hat man so früher genannt. Für welche Dame sich der Landwirt schließlich entscheiden wird?

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ montags um 20.15 Uhr und ist vorab bei RTL+ abrufbar.