„Bauer sucht Frau“ 2025: Hofdame Katja reagiert geschockt – Johann kann keine Eier kochen!

Eigentlich kennt „Bauer sucht Frau“-Kandidat Johann sich bestens mit Hühnern aus – schließlich hat er davon 29 auf seinem Hof. Auch Eier schmecken ihm – kochen kann er diese jedoch nicht. Mit dem Geständnis schockt er seine Hofdame Katja.

In der neuen Folge von „Bauer sucht Frau“ sorgt Johann aus Niedersachsen für Gesprächsstoff. Mit seiner Hofdame Katja scheint es bestens zu klappen und die Harmonie stimmt zwischen den beiden – bei der Abholung seiner Hofdame bekam der 60-Jährige sogar direkt einen Kuss.

Bauer Johann schockt mit Geständnis: „Ich kann keine Eier kochen“

In der dritten Folge der Kuppelshow kommt es jedoch zu einem unerwarteten Geständnis. Katja hat gerne ein Frühstücksei am Morgen auf dem Tisch. Und obwohl Johann einige Hühner auf seinem Hof hat, kann er keine Eier kochen! „Von den Eiern würde ich gerne morgen eines zum Frühstück essen wollen“, sagt Katja. Johann reagiert darauf etwas unbeholfen: „Das kannst du gerne machen, du kannst auch drei essen. Bedauerlicherweise musst du dir die selbst machen, weil ich kann keine Eier kochen“, gibt der Landwirt zu.

„Was?!“, reagiert Katja daraufhin geschockt. „Aber die braucht man doch nur ins Wasser legen und fünf Minuten kochen“, meint die Hofdame. Dann liefert Johann direkt eine Begründung: „Ich musste noch nie ein Ei kochen. Erst hat meine Mutter die gekocht, dann hat meine Frau die gekocht und jetzt kocht mein Sohn die Eier.“ Katja nimmt es jedoch gelassen: „Johann ist immer für eine Überraschung gut und das ist auch gut so.“

Nicht nur Johann, sondern auch Katja kam mit dem ein oder anderen Geständnis am Frühstückstisch um die Ecke. Die Hofdame gestand, dass sie bereits dreimal verheiratet war. „Das erste Mal mit 19. Da musste ich mehr oder weniger heiraten, weil ich das erste Kind erwartet habe. Den vierten Antrag, den ich dann bekommen habe, habe ich dankend abgelehnt. Ich möchte kein viertes Mal heiraten“, erzählt sie. Doch diese Tatsache sieht Johann locker: „Da bin ich ganz bei dir, da gehe ich mit.“

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr und ist vorab bei RTL+ abrufbar.