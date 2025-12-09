„Bauer sucht Frau“ 2025: „Fühlte mich vorgeführt“ – Kandidatin rechnet mit Friedrich ab

Friedrich Dieckmann ist DER Frauenschwarm der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ und hat die meisten Bewerbungen bekommen. Nun musste der Spargelbauer eine Entscheidung treffen – jetzt rechnet eine Kandidatin mit dem Landwirt ab.

Bei „Bauer sucht Frau“ entschied sich Friedrich für Laura – Selina musste ihre Koffer packen. „Ich habe für mich entschieden, dass ich heute mit den beiden Frauen sprechen möchte. Mir ist es ziemlich wichtig, dass ich die Zeit mit einer Frau verbringen möchte, um sie dann näher kennenzulernen“, erklärte der attraktive Spargelbauer bei „Bauer sucht Frau“.

Sein Herz schlägt für Laura – Selina musste er einen Laufpass geben. Diese Entscheidung ist Friedrich nicht leicht gefallen: „Ich hab Selina total ins Herz geschlossen und ihr dann diese Nachricht zu übermitteln, hat mich innerlich zerrissen. Das war überhaupt nicht schön, das war schlimm.“

Die Dreharbeiten der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ liegen einige Monate zurück. Selina lässt die Zeit in der Kuppelshow nun Revue passieren. „Um ehrlich zu sein, war ich in der Situation einfach etwas überfordert“, erklärt die ehemalige Hofdame in einer Instagram-Fragerunde. Sie hätte sich lieber ein Gespräch zu dritt gewünscht: „Ich hätte beiden einfach gerne noch ein paar nette Worte mitgegeben und so wäre der Abschied für mich einfacher gewesen.“

„Ich habe mich sehr unwohl und auch ein bisschen vorgeführt gefühlt“

Zu dem Vieraugen-Gespräch mit Friedrich sagt Selina in dem sozialen Netzwerk: „Ich habe mich sehr unwohl und auch ein bisschen vorgeführt gefühlt.“ Der O-Ton „Richtig scheiße gerade“ wurde laut ihren Aussagen aus dem Kontext gerissen. „Es wurde einfach nur dieser Ton eingespielt, ich habe dazu auch noch gesagt: ‚Du hättest das anders machen müssen'“, stellt die Kandidatin klar.

Mittlerweile ist Selina froh, wie es gekommen ist und bereut ihre Teilnahme an „Bauer sucht Frau“ keinesfalls. „Mittlerweile bin ich ihm auch dankbar dafür, aber in dem Moment hat es sich für mich einfach nicht gut angefühlt. […] Die Produktion war da wirklich sehr nett und hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe“, so Selina bei Instagram.

