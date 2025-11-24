„Bauer sucht Frau“ 2025: „Erstes Kribbeln“ – Diese Frau hat es Friedrich angetan

„Bauer sucht Frau“-Kandidat Friedrich Dieckmann hat gleich zwei Frauen zur Hofwoche eingeladen. Bei einer Frau scheint es ordentlich zu kribbeln.

Friedrich will seine Hofdamen Laura und Selina bei „Bauer sucht Frau“ näher kennenlernen. Dafür hat er sich verschiedene Aufgaben ausgedacht: Mit Selina löst er einen Zaun, mit Laura steigt er später schließlich in einen Traktor. Dort verdichten sich die Signale zwischen dem Landwirt und der Lehrerin spürbar. Es wird schnell klar: Die Chemie zwischen den beiden stimmt. Auf dem Hof nehmen sich die beiden dann schließlich in die Arme.

„Ich habe gespürt, dass da eine gewisse Anziehung zwischen uns ist“

„Als wir dann zusammen in dem Traktor saßen, hatte ich schon das erste Kribbeln im Bauch. Ich habe gespürt, dass da eine gewisse Anziehung zwischen uns ist“, schwärmt Friedrich im Interview mit RTL.

Auch für Laura war der Moment magisch: „Das war irgendwie ein besonderer Moment da auf dem Traktor. Da hatten wir ein paar Momente, in denen ich gemerkt habe: ‚Da ist gerade irgendwas. Da ist ein bisschen was in der Luft. Das war irgendwie krass vom Gefühl her‘.“

Das ist für Friedrich in einer Beziehung besonders wichtig

Gegenüber Bauernreporter Ralf hat Friedrich zudem verraten, was ihm in einer Beziehung besonders wichtig wäre: „Das Wichtigste ist immer der Humor, der auch irgendwie passen muss. Ich möchte auch frei Schnauze heraus sagen, was ich fühle und was ich denke.“

Und was wäre ein No-Go? „Emotionale Abgestumpftheit! Wenn man es nicht schafft, Gefühle zu zeigen, einfühlsam zu sein, offen miteinander zu sein und sich verstellen muss. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ich habe Zeiten hinter mir, die taten mir persönlich sehr weh. Das ist für mich die größte Lehre, dass ich Empathie, Humor und Einfühlsamkeit brauche“, so Friedrich.

Schon vor der Hofwoche stand Friedrich im Rampenlicht. Denn laut der „Bild“-Zeitung habe er mehr als 10.000 Bewerbungen erhalten. In der Kuppelshow kann er auf Frauen treffen, „die wissen, worauf sie sich einlassen“ – aus dem Grund hat sich der Spargelbauer bei „Bauer sucht Frau“ beworben.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ montags um 20.15 Uhr.