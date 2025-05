„Bauer sucht Frau“ 2025: Das sind die ersten vier Kandidaten

Am Pfingstmontag ist es so weit: Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze sorgt wieder für Herzklopfen auf dem Land. Inka Bause stellt für die 21. Staffel von „Bauer sucht Frau“ insgesamt 16 neue Bauern und Bäuerinnen aus ganz Deutschland vor, die sich auf die Suche nach der großen Liebe einlassen wollen.

Die ersten vier Kandidaten der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ hat RTL jetzt bekanntgegeben. In der Vorstellungsrunde geben Friedrich, Simone, Johann und Daniel – gemeinsam mit zwölf weiteren Landwirtinnen und Landwirten – einen Einblick in ihr Leben. Auch die Moderatorin freut sich schon darauf, sie alle in den kommenden Monaten auf ihrem Weg ins Liebesglück zu begleiten.

Das sind die ersten vier Landwirte bei „Bauer sucht Frau“

Daniel (33)

Region: Nordrhein-Westfalen, Niederrhein

Betrieb: Bullenmastbetrieb

Hobbies: Schützenverein, Fußball

Im Rheinland lebt Daniel zusammen mit seinem Vater (62) und seiner Oma (90) auf dem Hof. Seit dem 19. Jahrhundert befindet sich dieser im Familienbesitz, die Landwirtschaft wurde Daniel also schon: „in die Wiege gelegt“. Der gelernte Agrarbetriebswirt versorgt 100 Bullen und bewirtschaftet 35 Hektar Acker- und Grünland, wo er hauptsächlich Gerste und Mais anbaut. Ein wichtiger Teil in Daniels Leben ist sein Zwillingsbruder Stefan, der mit seiner Freundin nur zehn Kilometer entfernt wohnt und den er so oft trifft, wie es geht. Ansonsten verbringt der 33-Jährige seine Freizeit im örtlichen Schützenverein oder beim Fußballspielen. Seit über 2 Jahren ist Daniel Single und wünscht sich, endlich die Liebe seines Lebens zu finden. Seine Traumfrau sollte humorvoll, treu, selbstbewusst und offen für Neues sein. Wenn sie dann noch Interesse für die Landwirtschaft hätte, wäre das für Daniel: „Der Jackpot.“

Friedrich (29)

Region: Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest

Betrieb: Ackerbau

Hobbies: Triathlon, Tennis, Fußball, Volleyball

Zwischen Pferden und Spargel hofft Ackerbauer Friedrich auf die große Liebe. Gemeinsam mit seiner Familie baut er neben grünem Spargel auch Weizen, Gerste, Triticale, Ackerbohnen und Mais an. Der 29-Jährige legt beim Anbau viel Wert auf Nachhaltigkeit, den Einsatz von Fotovoltaikanlagen oder die Gesundheit des Bodens. Neben der Landwirtschaft ist Friedrich sportlich sehr aktiv. Er ist leidenschaftlicher Triathlet – trainiert also regelmäßig Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen. Wenn dann noch Zeit ist, spielt er Tennis, Fuß- und Volleyball. Mit seiner Traumfrau möchte der 29-Jährige irgendwann eine Familie gründen, auch um den Hof ganz klassisch an seine Kinder weitergeben zu können. Seine Partnerin sollte selbstbewusst sein, ihm auch mal „sagen, wo es langgeht“, Interesse an der Landwirtschaft und Politik haben, aber auch liebevoll, tierlieb und humorvoll sein.

Simone (55)

Region: Saarland

Betrieb: Gnadenhof

Hobbies: Lagerfeuer, Schlager

Im kleinsten Bundesland Deutschlands hat sich Simone ihren persönlichen Traum erfüllt. Die tierliebe 55-Jährige betreibt seit zehn Jahren einen Gnadenhof. Zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helfern kümmert sie sich hier liebevoll um Pferde, Ponys, Esel, Ziegen, 2 Hunde und eine Katze. Simone bedeutet ihr Hof sehr viel, denn: „Alle Tiere haben ein Recht auf ein glückliches Leben.“ Die 1,70 Meter große Saarländerin arbeitet hauptberuflich in der Altenpflege. In ihrer Freizeit liebt es Simone, ihren Abend am Lagerfeuer ausklingen zu lassen. Doch seit über 2 Jahren ist sie dabei allein. Simone hofft nun, einen Partner zu finden, der wie sie Schlager-Fan ist, nicht zu dünn, nicht zu dick und einen starken Charakter hat, mit dem sie gemeinsam romantische Stunden verbringen kann: „In meinem Herzen ist noch so viel Platz und den möchte ich gern meinem Traummann schenken.“

Johann (60)

Region: Niedersachsen, Mittelweser

Betrieb: Rinderzucht, Ackerbau

Hobbies: Picknick, Motorrad

An der Weser lebt Rinderzüchter Johann zusammen mit seinem Sohn Jan-Niklas (21) auf einem beschaulichen Bauernhof. Hier kümmert sich der 60-Jährige um 40 Rinder, 2 Kühe und 29 Hühner. Außerdem baut er Mais, Roggen, Gerste, Hafer und Triticale an. Dem Frühaufsteher ist es sehr wichtig, dass es seinen Tieren gut geht. Deshalb singt er ihnen auch schon mal ein Lied vor. Johann ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen und liebt: „frisch gezapfte Milch.“ Seine Freizeit verbringt der Niedersachse gern in der Natur, liebt Picknicks und macht Ausflüge mit seinem Motorrad „Susi“. Doch allein macht Johann das alles keinen Spaß. Vor einem Jahr ist Johanns Frau verstorben. Sie hat sich gewünscht, dass er sich bei „Bauer sucht Frau“ bewirbt, damit er nicht allein bleibt. Inzwischen ist der 60-Jährige auch wieder bereit und hofft darauf eine liebevolle Frau zu finden: „Die mit mir durch die Wolken die Sonne sieht und mein Herz wieder zum Hüpfen bringt.“

RTL zeigt „Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern“ am 9. Juni 2025 um 19.05 Uhr.