    „Bauer sucht Frau“ 2025: Daniel spricht bei Jenny offen über seine Selbstzweifel

    Jennifer und Daniel bei "Bauer sucht Frau"
    Landwirt Daniel und Jenny haben während der Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“ viel Zeit miteinander verbracht. Die beiden führen intensive Gespräche und öffnen ihr Herz. 

    Daniel und seine Hofdame Jenny konnten sich immer besser kennenlernen. Sie plaudern über ihr Leben, verrichten gemeinsam die Arbeit auf dem Hof und überraschen mit Geständnissen. Daniel spricht ein sensibles Thema an. Denn er hatte lange ein Problem damit, sich selbst zu lieben.

    Die beiden kommen auf das Thema Eifersucht zu sprechen. „Früher war ich sehr eifersüchtig, weil tatsächlich hatte ich in meinen damaligen Beziehungen nicht so viel Selbstvertrauen und habe mich irgendwie einfach selbst nicht gut so mit mir selbst gefühlt und war dann immer der Meinung, mein damaliger Partner könnte irgendwie noch jemanden schöner finden. Mittlerweile bin ich aber sehr zufrieden mit mir und bin nicht mehr so eifersüchtig wie damals. Also eigentlich gar nicht mehr“, erzählt Jenny.

    "Bauer sucht Frau" 2025: Scharfe Kritik an Daniel - "Sucht nur eine Arbeitskraft"

    „Wie soll ich dich lieben, wenn du dich nicht selbst liebst?“

    Daniel ist berührt, dass Jenny so ehrlich zu ihm ist – und dann platzt es aus ihm heraus. Denn er selbst hatte ebenfalls viele Probleme in der Vergangenheit: „Um ehrlich zu sein, kriege ich ein kleines bisschen Gänsehaut. Mit diesem Satz ist tatsächlich eine Beziehung von mir beendet worden. Eine für mich wichtige Person in meinem Leben hat zu mir gesagt: Wie soll ich dich lieben, wenn du dich nicht selbst liebst?“

    Mittlerweile hat sich bei Daniel einiges geändert – und er hat gelernt, sich selbst zu akzeptieren. „Ich habe viel mit mir gemacht und jetzt bin ich wieder bereit, Liebe vergeben zu können“, erzählt der Landwirt bei „Bauer sucht Frau“. Jenny kann bei dem Satz ihre Tränen nicht zurückhalten und sagt: „Ich finde es sehr schön, dass Daniel und ich auch jetzt schon in dieser frühen Anfangsphase irgendwie über so ernste und wichtige Themen reden können und dass wir uns da gegenseitig so ein Vertrauen und eine Offenheit schenken. Es könnte ein gutes Zeichen für die Zukunft sein.“

