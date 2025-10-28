„Bauer sucht Frau“ 2025: Böse Überraschung – Kandidatin Insa erhält doppelten Korb

Bei RTL geht „Bauer sucht Frau“ in die 21. Staffel. Elf Bauern und zwei Bäuerinnen suchen in der Kuppelshow nach der großen Liebe. Eine Kandidatin erhält in der Auftaktfolge einen doppelten Korb.

Es ist wieder Zeit für große Gefühle auf dem Land. Die erste Folge der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ ist vor der Ausstrahlung im TV bereits bei RTL+ abrufbar. Auch Insa aus der Lüneburger Heide sucht den Mann fürs Leben. Doch gleich zu Beginn erhält die Pferdewirtin gleich zwei Körbe. Der Traum von der großen Liebe droht schon beim Scheunenfest zu platzen.

Beim Scheunenfest will Insa die beiden Kandidaten Christoph und Daniel näher kennenlernen. Beim Gespräch mit Daniel wird ersichtlich, dass die beiden verschiedene Vorstellungen von der Zukunft haben. Während Insa gerne eigene Kinder hätte, ist das für Daniel unvorstellbar.

Dennoch entscheidet sich Insa dafür, dass sie neben Christoph auch Daniel mit auf den Hof nimmt – denn schließlich könne man über das Kinder-Thema nochmal sprechen. „Wisst ihr was? Heute ist euer Glückstag, weil ich euch voll gerne beide kennenlernen würde, wenn ihr das auch wollt“, erklärt die Pferdewirtin. Und weiter: „Ich frage anders: Möchtet ihr mit mir auf den Hof kommen oder möchtet ihr nicht mitkommen?“

Zwei Männer geben Insa einen Korb

Christoph und auch Daniel sind verwirrt, dass Insa gleich zwei Männer mit auf den Hof nehmen will. „Ich war jetzt gerade perplex. Ich bin gerade verwirrt, weil ich dachte, dass das Thema für dich wichtig ist“, meint Daniel.

„Ich glaube, ich habe ein Problem damit, mit jemand weiteres mit auf den Hof zu kommen“, sagt Christoph. Dann führt er weiter aus: „Ich hatte auch das Gefühl, dass ich ihr Favorit bin und sie mich mitnimmt. Ich war total enttäuscht in dem Moment. Ich mag dieses Rivalitäts-Ding überhaupt nicht. Ich wollte ganz gerne nur mit Insa die Hofwoche verbringen.“

Und auch Daniel lehnt die Einladung auf ihren Hof ab. Der Kandidat erklärt: „Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Insa mich mit auf den Hof nehmen möchte, weil ich ehrlich gedacht habe, das Kinderthema, das für mich nicht infrage kommt, ist zu wichtig. […] Deswegen bin ich sehr überrascht, dass sie mich auswählen wollte und möchte deshalb eigentlich nicht auf den Hof kommen.“

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ ab dem 3. November 2025 um 20.15 Uhr.