    TV

    „Bauer sucht Frau“ 2025: Betten-Situation bei Friedrich sorgt für Anspannung

    gepostet am

    Laura, Friedrich und Selina bei "Bauer sucht Frau" 2025
    RTL / Stefan Gregorowius

    In der neuen Folge von „Bauer sucht Frau“ hat sich Friedrich gleich zwei Damen auf seinen Hof eingeladen. Die Betten-Situation sorgt jedoch für Anspannung. 

    Bei „Bauer sucht Frau“ ist derzeit die Hofwoche. Ackerbauer Friedrich aus Lippetal hat zwei Bewerberinnen zu sich nach Hause eingeladen. Laura und Selina haben das Glück, den Bauer auf seinem Hof näher kennenzulernen.

    Achtung, Spoiler: Betten-Situation wird zur Herausforderung

    In der dritten Folge von „Bauer sucht Frau“, welche bei RTL am 17. November 2025 läuft, aber schon jetzt bei RTL+ verfügbar ist, sind die Frauen von seinem Hof zunächst beeindruckt. Die Stimmung wird jedoch schnell getrübt, als es um die Zimmeraufteilung geht.

    Friedrich und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
    "Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich: "Bin kein Klischee-Bauer"

    Zunächst zeigt Friedrich den Damen das Haupthaus der Familie, welches um die 35 Zimmer hat. „Ich war total gespannt, das von innen sehen zu können“, sagt Selina in der neuen Folge von „Bauer sucht Frau“. Neben dem Jagdzimmer besitzt das Anwesen sogar ein Weihnachtszimmer. „Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass ich da vielleicht auch mal an Weihnachten sitze“, meint Laura.

    Friedrich wohnt dagegen in einem neuen Haus, welches nur wenige Meter vom Hauptanwesen entfernt ist. Bis vor wenigen Wochen wohnte dort noch seine Oma. „Das wird euer neues Zuhause“, sagt der Ackerbauer zu den beiden Frauen.

    „Mit meiner Konkurrentin muss ich mir jetzt nicht unbedingt ein Bett teilen“

    „Ja, hier wohnt ein Mann alleine“, stellt Selina direkt fest. Laura ist hingegen von einer anderen Sache nicht begeistert: „Über die Couch müssen wir nochmal sprechen“, so die Lehrerin. Das Spannendste ist jedoch das Schlafzimmer. Selina merkt sofort an: „Mit meiner Konkurrentin muss ich mir jetzt nicht unbedingt ein Bett teilen.“ Friedrich zeigt den beiden das große Bett. „Ist das jetzt das einzige Zimmer? Kommt noch ein Zimmer?“, fragt die Studentin.

    Friedrich stellt jedoch klar, dass es ein zweites Schlafzimmer gibt – allerdings mit einem Haken: Dieses hat der Bauer zu seinem Büro umfunktioniert und ist deutlich kleiner, als das andere. „Das ist echt fies“, zeigt sich Selina geschockt. Friedrich versucht jedoch, die positiven Aspekte in den Vordergrund zu stellen. „Hier ist der Vorteil, man kann raus auf die Pferde gucken“, meint der Bauer. Davon lässt sich Selina jedoch nicht beeindrucken und hofft, dass es wegen der Betten-Verteilung keinen Streit gibt: „Bitte lass’ ihn eine Möglichkeit haben, dass wir das neutral auslosen.“ Laura bietet jedoch an, in dem kleinen Zimmer zu schlafen. „Ich kann hier ruhig schlafen“, sagt sie. Die Sorgen von Selina sind damit unbegründet und somit hat jeder sein Zimmer gefunden.

    RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags um 20.15 Uhr.

