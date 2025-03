Barbara Salesch: So oft muss die TV-Richterin ihre Haare färben

Barbara Salesch ist die erfolgreichste Richterin im TV und aus dem Nachmittagsprogramm nicht wegzudenken. Nun hat die bekannte Persönlichkeit verraten, wie oft sie ihre Haare färben muss.

Sie fällt knallharte Urteile und duldet keinen Widerspruch: Mit ihrer Sendung wurde Barbara Salesch zur TV-Ikone! Die Richterin sieht fast noch genauso aus wie zu ihrer Premiere im Jahr 1999 – und seitdem hat sie auch ihre roten Haare. Diese sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Nun hat die 74-Jährige verraten, wie oft sie diese eigentlich färben muss.

So oft färbt Barbara Salesch ihre Haare

„Ich bin noch eitel genug, auf der roten Schiene weiterzumachen. […] Ich muss alle vier Wochen zum Nachfärben“, sagt Barbara Salesch in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Sie habe so gleich Farbe auf dem Kopf – und kann deshalb auf Schminke im Alltag verzichten.

„Ich konnte nirgends hingehen, ohne angesprochen zu werden“

Barbara Salesch lebt mittlerweile nicht mehr in Köln – doch genau dort wird ihre TV-Sendung gedreht. Denn in der Domstadt konnte die Richterin nicht mehr leben, da sie dort immer wieder erkannt wurde. „Ich konnte nirgends hingehen, ohne angesprochen zu werden“, verrät Barbara Salesch. Nun lebt sie auf einem Bauernhof. Um zu ihrem TV-Gericht zu kommen, muss Barbara Salesch stolze 242 Kilometer zurücklegen. Das sind beinahe täglich drei Stunden Autofahrt. „Auf der Hinfahrt bereite ich mich auf die Verhandlungen vor, auf der Rückfahrt schlafe ich“, so die 74-Jährige.

Denkt Barbara Salesch über eine TV-Rente nach?

Barbara Salesch feierte vor drei Jahren ihr Comeback bei RTL. Dort hat sie ihre Pumps gegen bunte Turnschuhe ausgetauscht: „Als ich nach 10 Jahren Pause wieder angefangen habe, bin ich mit einem ganzen Koffer voller schwarzer Pumps angereist, und wir haben probiert, mit welchen ich noch vertretbar laufen kann – um festzustellen: mit keinem. Ich humpele doch nicht in meinen Gerichtssaal rein.“ An einen Rückzug denkt Barbara Salesch noch lange nicht. „Solange es mir Spaß macht und die Zuschauer mich gern sehen, denke ich nicht an Rückzug“, erklärt sie zu Bild.

So alt ist der Hund der Richterin

Und was ist ihr größter Wunsch? „Dass mir meine Hündin Piri noch lange erhalten bleibt. Sie ist für einen irischen Wolfshund mit 8 Jahren noch sehr gut drauf. Wir haben uns auf mindestens 12 Jahre geeinigt“, so der TV-Star. Ihr Hund ist auch immer mal wieder in ihrer Sendung zu sehen.

RTL zeigt „Richterin Barbara Salesch“ täglich um 15 Uhr.