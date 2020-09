Bachelorette 2020: Diese 20 Boys kämpfen um das Herz von Melissa!

Sie könnten unterschiedlicher kaum sein und haben doch alle ein gemeinsames Ziel: Die letzte Rose von Bachelorette Melissa zu ergattern! Vom Akrobaten bis zum Unternehmensberater, von der Sportskanone bis zum Spaßvogel – alle 20 Single-Männer sind für Melissa nach Kreta gereist – bereit, sich von ihr ordentlich den Kopf verdrehen zu lassen.

Wenn der Sommer zu Ende ist, wird es bei RTL erst so richtig heiß – denn diesen Herbst buhlen 20 attraktive Single-Männer um eine Lady, die bereits bewiesen hat, dass sie eine Frau zum Dahinschmelzen ist! Melissa, die letztes Jahr auf “Love Island” die Herzen im Sturm eroberte, ist die Bachelorette 2020 – und kann ihre neue Liebesreise kaum erwarten!

In der siebten Staffel haben sich 20 Single-Männer auf den Weg nach Griechenland gemacht, um die bezaubernde Melissa von sich zu überzeugen. In insgesamt acht Folgen müssen sie beweisen, dass sie echtes Traummann-Potential haben – und zittern, wenn die hübsche Single-Lady Rosen an ihre Favoriten verteilt. Denn so unterschiedlich die Liebesanwärter auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Sie wollen das Herz der Bachelorette für sich gewinnen.

Das sind die 20 Single-Boys

Adriano (35), Unternehmer aus Düsseldorf

Alex Gérard (31), Fremdsprachenkorrespondent aus Berlin

Alexander (24), Geschäftsführer einer Medien- und Marketingagentur aus Essen

Angelo (34), Sozialpädagoge aus Heidenheim an der Brenz

Christian (33), Akrobat aus Berlin

Daniel B. (34), Wirtschaftsingenieur & Blogger aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel G. (28), Maschineneinrichter aus Paderborn

Daniel H. (24), Student aus Wien

Daniel M. (31), Musikmanager & Content Creator aus Berlin

Emre (30), Barkeeper aus München

Florian (27), Personaltrainer und Ernährungsberater aus Köln

Ioannis (30), Servicetechniker aus Viersen

Leander (22), Geschäftsführer aus Aachen

Manuel (25), Fitnesstrainer aus Kassel

Maurice (25), Fitness- und Gesundheitstrainer aus Neuruppin

Moritz (31), Unternehmensberater aus Darmstadt

Patrick (29), Personal- und Fitnesstrainer aus München

Rouven (31), Friseurmeister aus Stuttgart

Saverio (35), Verkaufsberater im Außendienst aus Waiblingen

Sebastian (33), Triebwerkstechniker aus Hamburg

RTL und TVNOW zeigen “Die Bachelorette” ab dem 14. Oktober 2020 um mittwochs um 20:15 Uhr.