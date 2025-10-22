Connect with us

    „Bachelor in Paradise“ 2025: Diese Kandidaten sind in der sechsten Staffel dabei

    "Bachelor in Paradise" 2025
    RTL / Frank Beer

    Einige ehemalige „Bachelor“- und „Bachelorette“-Teilnehmer bekommen bei „Bachelor in Paradise“ in traumhafter Umgebung eine neue Chance auf die große Liebe. Die neue Staffel startet am 4. November bei RTL+.

    Unter optimalen Flirtbedingungen wird das Paradies zum Schauplatz heißer Versuchungen, romantischer Dates und vieler Emotionen. Die Singles können sich auch in diesem Jahr wieder auf Bachelor-Legende Paul Janke verlassen, der ihnen nicht nur den ein oder anderen Drink ausschenken wird, sondern auch immer ein offenes Ohr für die Flirterprobten hat.

    In einer traumhaften Location an einem paradiesischen Ort in Thailand haben die flirterprobten Singles die freie Wahl: Wen möchten sie näher kennenlernen? Wem schenken sie eine begehrte Rose? Die Karten werden jede Woche neu gemischt. Während in der einen Woche die Frauen wählen dürfen, haben in der Folgewoche die Männer die Rosen in der Hand. Und dabei gilt die bekannte Regel: Nur wer eine der begehrten Rosen erhält, darf sich auf weitere paradiesische Stunden freuen.

    "Bauer sucht Frau International" 2025
    "Bauer sucht Frau International" 2025: Diese Kandidaten sind in der neuen Staffel dabei

    Welche Singles nutzen ihre neue Chance auf Schmetterlinge im Bauch? Für wen hält das Paradies einen heißen Sommerflirt bereit? Und wer meint es wirklich ernst? Das zeigt sich spätestens im großen Finale, denn hier müssen die Singles eine folgenschwere Entscheidung treffen: Geld oder Liebe?

    Diese Kandidaten sind bei „Bachelor in Paradise“ dabei

    Die Frauen

    Viktoria

    Name: Viktoria (Vicky)
    Bekannt aus: „Die Bachelors“ 2025 (RTL)
    Alter: 27
    Wohnort: Sindelfingen (Stuttgart)
    Instagram: xxvikii_
    Lebensmotto: „Alles passiert aus einem bestimmten Grund.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Eine geliebte Person.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mein Erscheinungsbild und meine offene und sympathische Art.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ihr wisst alles über mich.

    Judith

    Name: Judith
    Bekannt aus: „Der Bachelor“ 2021 (RTL), „Bachelor in Paradise“ 2021 (RTL+)
    Alter: 30
    Wohnort: Köln
    Instagram: mextexx
    Lebensmotto: „Too busy to care.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meine Lieblingsplaylist, inspirierende Bücher, ein Notizbuch für meine Gedanken und Hanteln, um Pamela-Reif-Kurse zu machen.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner Muttersprache Spanisch.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe richtig Angst vor Tauben.

    Lissy

    Name: Larissa K. (Lissy)
    Bekannt aus: „Die Bachelors“ 2024 (RTL)
    Alter: 31
    Wohnort: Pfullingen
    Instagram: lissy.krc
    Lebensmotto: „Go with the flow – das Leben ist immer für mich!“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Mein Lieblingssonnenöl, meine Sonnenbrille, ein gutes Buch & mein pädagogisches Herz – wer weiß, was passiert!
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich bleibe meiner authentischen, offenen und ehrlichen Art treu!
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand – passt das überhaupt noch in die heutige Zeit?!

    Michelle (Mimi)

    Name: Michelle (Mimi)
    Bekannt aus: „My Style Rocks Germany“ 2024 (Sport1), „Splash! Das Promi-Pool-Quiz“ 2024 (RTL), „Temptation Island VIP“ 2023 (RTL+), „Bachelor in Paradise“ 2022 (RTL+), „Ninja Warrior Promi-Special“ 2021 (RTL), „Promi Big Brother“ 2021 (Sat. 1), „Der Bachelor“ 2021 (RTL)
    Alter: 31
    Wohnort: Köln
    Instagram: mimi.gwo
    Lebensmotto: „Lass die Angst vor dem Schlag dich nie daran hindern, das Spiel zu spielen.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meine Hunde, Rotwein, mein Handy oder ein Sudoku-Heft.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner lockeren und ehrlichen Art vielleicht – wenn nicht, dann sag ich mal: lasst euch überraschen.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich bin eigentlich ganz sympathisch.

    Nadia

    Name: Nadia
    Bekannt aus: „Die Bachelors“ 2024
    Alter: 27
    Wohnort: Wuppertal
    Instagram: nadia.gueli
    Lebensmotto: „Was du ausstrahlst, ziehst du an.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Im Idealfall meine bessere Hälfte.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner Ausstrahlung.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich manifestiere mir immer, was ich will und meistens klappt‘s auch.

    Jessica

    Name: Jessica
    Bekannt aus: „Barbara Salesch“ 2023/2024, „Die Bachelors“ 2024
    Alter: 28
    Wohnort: Berlin
    Instagram: chelsika_alba
    Lebensmotto: „Sei du selbst, alle anderen gibt’s schon.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Kaffee
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinen unwiderstehlichen Fischschlappen.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich wirke extrem taff, bin aber unglaublich sensibel.

    Janine Christin

    Name: Janine Christin
    Bekannt aus: „Take me Out“ 2017 (RTL), „Der Bachelor“ 2018 (RTL), „Bachelor in Paradise“ 2019 (RTL+)
    Alter: 30
    Wohnort: Norderstedt
    Instagram: janine_christin_wallat
    Lebensmotto: „Eine Blume vergleicht sich nicht mit anderen. Sie blüht für sich!“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meinen Sohn und Musik.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Wenn mir ein Mann richtig gut gefällt, kann ich richtig schüchtern werden.

    Michelle

    Name: Michelle
    Bekannt aus: „Take me Out“ 2017 (RTL), „Die Bachelors“ 2025 (RTL)
    Alter: 32
    Wohnort: Duisburg
    Instagram: michelle_bndg
    Lebensmotto: „May all your delulu come trululu“, „Besser haben als brauchen“, „Work smart statt hard“, „If you can dream it, you can do it“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Smartphone, Kissen, saure Zungen
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner witzigen und sexy Art.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Leute, ich bin ein offenes Buch. Ihr wisst alles! Fragt mich und ich antworte!

    Kristina

    Name: Kristina
    Bekannt aus: „Der Bachelor“ 2018 (RTL)
    Alter: 32
    Wohnort: Düsseldorf
    Instagram: kristinayantsen
    Lebensmotto: „Möchtest du jemand Besonderes sein, sei du selbst!“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Mein Glaube an die echte Liebe!
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner authentischen, tänzerischen Art.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich bin sehr spirituell, studiere zurzeit Numerology. Wenn ich einen neuen Menschen kennenlerne, achte ich auf sein Geburtsdatum und seine Augen sprechen für sich.

    Viviane

    Name: Viviane (Vivi)
    Bekannt aus: „Die Bachelors“ 2025 (RTL)
    Alter: 34
    Wohnort: Verden / Aller
    Instagram: viviane.tegtmeier
    Lebensmotto: Gesundheit, Frieden und Glück.
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meine Tochter
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mein Lachen und meine positive Energy
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Wenn ich nervös werde, muss ich immer auf das Klo hahaha

    Larissa

    Name: Larissa
    Bekannt aus: „Die Bachelors“ 2024 (RTL)
    Alter: 32
    Wohnort: Siegburg
    Instagram: @lizzy_liii
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Selin, eine meiner besten Freundinnen, weil sie mich in jeder Lebenslage zum Lachen bringt.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner frechen, humorvollen Art.

    Die Männer

    David

    Name: David
    Bekannt aus: „Der Bachelor“ 2023 (RTL)
    Alter: 35
    Wohnort: Dubai
    Instagram: dee_jaxon
    Lebensmotto: 1. “ You always have to give something up from your past in order to create a new future.“ 2. „Spend time with yourself every day.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Musik und ein Notizbuch mit Stift.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Auf der einen Seite durch Authentizität, Aufrichtigkeit, der richtigen Dosis Augenkontakt und auf der anderen Seite durch die Fähigkeit gut zuzuhören, während es mir auch nicht schwer fällt über mich selbst zu lachen.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: 1. Ich war noch nie auf Dating-Apps, weil ich auch für den ersten Kontakt persönliche Begegnungen bevorzuge. 2. Ich bin Lipbalm süchtig. 3. Ich rieche immer gut.

    Bennett

    Name: Bennett
    Bekannt aus: „Temptation Island VIP“ 2022 (RTL+), „Die Bachelorette“ 2024 (RTL+)
    Alter: 29
    Wohnort: Dortmund
    Instagram: bennettbacher
    Lebensmotto: „Manche suchen das Abenteuer – Ich bin’s einfach.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Musik, Weißwein und jemanden der mich dazu bringt, diese Insel nie wieder verlassen zu wollen!
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Die Frauen lieben meinen Humor, zusammen mit meinem Charme und den richtigen Blicken, ergibt das die beste Kombi.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Insgeheim wünsche ich mir schon eine Familie und die große Liebe, wenn mir mein Kopf nicht immer einen Strich durch die Rechnung machen würde.

    Ferry

    Name: Ferry
    Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2024 (RTL+)
    Alter: 30
    Wohnort: Berlin
    Instagram: thereal20G
    Lebensmotto: „YOLO!“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: iPhone mit Internet, ein riesiges Luxus-Zelt, Thermomix.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Meine Locken, dumme Tattoos.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich bin etwas aufgedreht.

    Jan H.

    Name: Jan H.
    Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2022 (RTL)
    Alter: 34
    Wohnort: Hannover
    Instagram: janhoffmann__
    Lebensmotto: „Am Ende bereuen wir immer die Dinge, die wir nicht getan haben.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Eine Angel, einen Wasserfilter, eine Hängematte.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich höre zu, wenn andere reden und schaue hin, wenn andere wegschauen.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich liebe es zu reisen und war schon in über 35 Ländern.

    Max

    Name: Max
    Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2021 (RTL), „Bachelor in Paradise“ 2022 (RTL+)
    Alter: 35
    Wohnort: Stuttgart
    Instagram: maxadrio
    Lebensmotto: „Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Eine nette Begleitperson, mit der ich mich gut unterhalten kann.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Charme.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe ein großes Herz.

    Markus

    Name: Markus
    Bekannt aus: „Take me Out“ 2022 (RTL), „Die Bachelorette“ 2023 (RTL), „Ex on the Beach“ 2024 (RTL+)
    Alter: 34
    Wohnort: München
    Instagram: markus.kathrein
    Lebensmotto: „Live your life your way.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Zettel und Stift, ein gutes Buch und Sonnencreme
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mein Humor, mein Blick und meine lockere Art.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Ohne Kameras bin ich oft eher ein sehr ruhiger Mensch.

    Devin

    Name: Devin
    Bekannt aus: „Das Supertalent Türkei“ 2010/2014, „Das perfekte Dinner“ 2019 (VOX), „Die Bachelorette“ 2024 (RTL+)
    Alter: 29
    Wohnort: Stadthagen
    Instagram: devindayan
    Lebensmotto: „Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren…“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meine Gitarre
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Von außen denkt man, ich bin eher der Bubi und zurückhaltend. Im Paradies werde ich den Leuten eine andere Seite von mir zeigen. Den flirty Devin. Ich werde mit meiner romantischen Seite die Frauen um den Finger wickeln.

    Jan K.

    Name: Jan K.
    Bekannt aus: Diverse TV-Auftritte („Großstadtrevier“, „Tatort“, „Pfefferkörner“, „Kinder vom Alstertal“), „Die Bachelorette“ 2024 (RTL+)
    Alter: 35
    Wohnort: Hamburg
    Instagram: janventures_
    Lebensmotto: „Auch wenn du verloren hast, hast du gewonnen! Du weißt nur noch nicht, was der Preis ist.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Mein Handy, um nichts zu verpassen. Bin bisschen FOMO.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Der Mix aus volltätowiert und sich nicht zu ernst nehmen, gepaart mit Tiefgründigkeit und flachem Humor ist, glaube ich das, was sehr anziehend sein kann.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Als Kind war ich mal Schauspieler und Musical-Darsteller.

    Mustafa

    Name: Mustafa (Musti)
    Bekannt aus: „Love Island“ 2019 (RTL+), „Temptation Island VIP“ 2020 (RTL+), „Die Bachelorette“ 2024 (RTL+)
    Alter: 32
    Wohnort: Hannover
    Instagram: mustyunddu
    Lebensmotto: „Aufgedreht, abgedreht, durchgedreht!“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Zahnseide und Handseife.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Humor, Kochen und Erotik/Massage.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Das Chaos kommt zu mir. Ich wurde mal fälschlicherweise verhaftet und das, obwohl ich zur Tatzeit gemütlich geschlafen habe.

    Erik

    Name: Erik
    Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2024 (RTL+)
    Alter: 31
    Wohnort: Berlin
    Instagram: erikhebbe
    Lebensmotto: „Emotion kommt von Motion.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: ChatGPT.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Charme, Charisma und Aufmerksamkeit.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Als Werkstudent habe ich bei einem Onlineshop für Sextoys im Kundenservice Kundentelefonate angenommen.

    Lukas

    Name: Lukas
    Bekannt aus: „Die Bachelorette“ 2022 (RTL), „Kampf der Reality Stars“ 2023 (RTL ZWEI), „Prominent Getrennt“ 2024 (RTL+), „Are You The One – Realitystars in Love“ 2024 (RTL+), „THE50“ 2025 (Amazon Prime), „Match My Ex“ 2025 (JOYN)
    Alter: 31
    Wohnort: Hamburg
    Instagram: lukascharles_
    Lebensmotto: „Alles passiert aus einem guten Grund.“
    Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Einen meiner besten Freunde, falls Personen nicht erlaubt sind, nehme ich Bücher mit.
    Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Durch meine Art.
    Das wisst ihr noch nicht über mich: Mein Wunsch als Kind war es, Sänger zu werden.

