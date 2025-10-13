Aus aktuellem Anlass: „Wer wird Millionär?“ und „Die Höhle der Löwen“ fallen aus

Am Montagabend läuft auf RTL der Quizklassiker „Wer wird Millionär?“ und VOX fährt mit „Die Höhle der Löwen“ gute Quoten ein. Doch beide Formate müssen am 13. Oktober 2025 weichen – was dahintersteckt.

Bei RTL gehört die Primetime am Montagabend normalerweise Günther Jauch. Denn die Kandidatinnen und Kandidaten zocken in „Wer wird Millionär?“ um die Million. Doch am 13. Oktober schafft es kein Kandidat auf den Ratestuhl, denn der Quizklassiker fällt komplett aus.

WWM und „Die Höhle der Löwen“ fallen wegen Fußball aus

Der Grund? Am 13. Oktober 2025 läuft ab 20.15 Uhr auf RTL das Qualifikationsspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Die deutsche Nationalmannschaft muss gegen Nordirland ran. Das Fußballspiel wirbelt das Programm bei RTL ordentlich durcheinander. Ab 20.15 Uhr beginnt bei RTL die Vorberichterstattung, um 20.45 Uhr ist Anstoß.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft fahren immer wieder extrem hohe Einschaltquoten ein. Deshalb reagieren auch andere Sender auf das Fußballspiel: „Die Höhle der Löwen“ ist bei den Zuschauern gefragt – doch VOX streicht die beliebte Show heute ebenfalls aus dem Programm, um dem Fußball zu weichen.

„Die Höhle der Löwen“-Ersatz sorgt bei VOX für Verwirrung

Statt neuer Geschäftsideen gibt es auf VOX eine Portion Erotik. Denn der Sender strahlt ein Double-Feature der Filmreihe „Fifty Shades of Grey“ aus. Die Planung sorgt jedoch für Verwirrung: Der Sender zeigt zuerst „Gefährliche Liebe“ und anschließend der erste Teil „Geheimes Verlangen“ – die chronologische Reihenfolge wird einfach umgedreht.

SAT.1 hält an „Promi Big Brother“ zur Primetime fest

SAT.1 hingegen bleibt bei seiner Programmierung zu „Promi Big Brother“. Die Realityshow läuft am Montag planmäßig um 20.15 Uhr und tritt damit direkt gegen das Fußballspiel auf RTL an. Die letzten Ausgaben der Show liefen erst nach 22 Uhr. Sowohl „Wer wird Millionär?“ bei RTL als auch „Die Höhle der Löwen“ kehren am 20. Oktober 2025 auf die Bildschirme zurück.