    TV

    „Auch wenn es echt schmerzt“: Aus für beliebten RTL-Moderator

    gepostet am

    RTL Logo
    RTL

    Die NFL-Saison steht kurz bevor. RTL überträgt auch diesmal wieder die Football-Übertragungen. Der Sender ändert jedoch sein Team – ein beliebter Moderator muss gehen.

    Die Rolle des Community-Hosts wird komplett gestrichen. Das bedeutet: Moderator Mitja Lafere muss gehen. Bisher präsentierte er bei den NFL-Übertragungen die besten Social-Media-Reaktionen und brachte diese in Studio.

    Mitja Lafere muss RTL verlassen

    Nach nur zwei Jahren endet für Mitja Lafere damit die NFL-Ära bei RTL. Bei Instagram zeigt er sich gefasst: „Nach 2 wilden Jahren als Teil der RTL NFL Crew muss ich euch leider mitteilen, dass es meine Position im Studio so nicht mehr geben wird. Ich hatte schon etwas Zeit das zu verdauen & auch wenn es echt schmerzt, muss ich das eben akzeptieren.“

    "Villa der Versuchung" 2025
    Sara Kulka packt aus: Zu krass fürs TV - diese Szenen aus "Villa der Versuchung" wurden aus…

     

    Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

     

    Ein Beitrag geteilt von Mitja Lafere (@itsnicetomitja)

    Weiter schreibt er: „Ich gehe definitiv mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Was für eine geile Zeit! Unfassbar viel erleben dürfen, neue Freunde fürs Leben gefunden und einfach unendlich viel Spaß gehabt, die Sendung mitzugestalten“.

    In der NFL-Berichterstattung bei RTL gibt es noch weitere Änderungen. Das Kommentatoren-Duo Patrick Esume und Björn Werner übernimmt das Spiel um 19 Uhr. Jan Stecker und Kasim Edebali kommentieren hingegen die späten Spiele. Der ehemalige NFL-Profi Kasim Edebali wird fester Experte und unterstützt Sebastian Vollmer und Markus Kuhn, welche direkt aus den Stadien in den USA berichten.

    Sport bei RTL

    RTL / Anne Werner

    RTL kündigt „XXL-Sporttag“ am 7. September an

    Eine Ausnahme gibt es am 7. September. In die NFL steigt RTL erst später ein, da der Sender das Fußballspiel zwischen Deutschland und Nordirland überträgt. Stattdessen läuft die NFL zuvor bei NITRO.

    RTL hat am 7. September einen „XXL-Sporttag“ angekündigt. Bereits ab 19.05 Uhr führen Moderatorin Laura Wontorra und Kommentator Wolff Fuss gemeinsam mit TV-Experte Lothar Matthäus live aus dem RheinEnergieStadion in Köln durch den XXL-Sporttag bei RTL. Ab 23.40 zeigt der Sender dann die NFL.

