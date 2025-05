„Armes Deutschland“: Steven hat einen Job – und wird wegen Betrunkenheit direkt wieder entlassen

Nach einem Gefängnisaufenthalt will Steven aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ sein Leben komplett umkrempeln. Tatsächlich hat er einen neuen Job – jedoch wird er wegen Restalkohol vom Vortag direkt wieder gefeuert.

Steven hatte seine Sozialstunden nicht abgeleistet – und musste deshalb in den Knast. Nun wurde der Bürgergeld-Empfänger aus der Haftanstalt wieder entlassen. „Ey, endlich raus aus dem Loch. Komisch eingeschlossen zu sein, aber an sich nichts Schlimmes“, erzählt der Protagonist in den neuen Folgen von „Armes Deutschland“.

Im Gefängnis habe er Hilfestellungen bei der Jobsuche erhalten. Denn der Protagonist aus der RTLZWEI-Sendung will sein Leben komplett umkrempeln: „Ich hab auch vor, was zu ändern.“ Kaum ist er zu Hause angekommen, findet er einen gelben Brief in seinem Briefkasten. „Mich würde wundern, wenn das etwas Positives wäre“, stellt der 18-Jährige fest.

Es handelt sich bei um einen Bußgeldbescheid vom Ordnungsamt, da er einen Teleskopschlagstock in seiner Jacke mitgeführt haben soll – 228 Euro soll der Bürgergeld-Empfänger jetzt blechen. Steven stellt schließlich klar: „Ich bezahl das nicht, ich mach das in Arbeitsstunden. Ich bezahl doch nicht das 20-Fache von dem, was ich für das Ding ausgegeben hab!“

„Grad besoffen kann ich gut schlafen“

Einige Tage später schreibt Steven tatsächlich einige Bewerbungen. Und es gibt sogar positive Nachrichten: Steven erhält einen Arbeitsvertrag als Reinigungskraft in einem Krankenhaus. Vor seinem ersten Arbeitstag will er am Abend davor noch ein paar Bierchen trinken. „Grad besoffen kann ich gut schlafen“, so der 18-Jährige.

„Aber ich hab meinem Chef gleich gesagt, dass ich noch leichten Kater von gestern hab“

Am Morgen danach fällt es Steven schwer, aus dem Bett zu kommen – ein Energydrink soll helfen. „Aber ich hab meinem Chef gleich gesagt, dass ich noch leichten Kater von gestern hab“, so Steven. Einige Zeit später verliert er dann seinen Job schon wieder – er habe mehrmals verschlafen und kam unpünktlich zur Arbeit. Steven hat damit nicht mal die Probezeit überstanden. Nun muss für ihn das Jobcenter wieder zahlen.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.