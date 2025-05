„Armes Deutschland“: Stephan wandert nach Mallorca aus – dort will er illegal Bürgergeld beziehen

Zahlreiche Deutsche sind nach Mallorca ausgewandert und erhoffen sich auf der Balearen-Insel ein besseres Leben. Auch Stephan aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ will dorthin auswandern – finanzielle Sorgen macht er sich nicht. Denn aus Deutschland will er illegal Bürgergeld beziehen.

Stephan ist bereits seit zwei Jahren arbeitslos und bezieht seit Februar 2021 Hartz IV (Anmerk. d. Redaktion: Die Folgen wurden vor der Einführung von Bürgergeld gedreht). Aufgrund des bürokratischen Aufwandes und des, laut ihm, zu geringen Auszahlungsbetrages, beschließt er nach Mallorca auszuwandern.

Stephan will auf Mallorca weiter staatliche Leistungen vom Jobcenter beziehen

Auf Mallorca erhofft er sich eine entspanntere Atmosphäre und plant, sich mit einem alten Freund vor Ort selbstständig zu machen. Wird er überhaupt Aufträge bekommen und sein Plan somit aufgehen? Finanzielle Sorgen macht er sich auf jeden Fall erst einmal nicht, denn er will weiterhin illegal Hartz IV aus Deutschland beziehen.

„Wenn man es rechtlich sehen würde, würde ich die bescheißen“

Stephan will auswandern – aber auf die Leistungen des Jobcenters will er nicht verzichten. „Da ich kein Bock mehr habe auf den deutschen Staat und das Sozialsystem sowieso nicht mehr passt, habe ich jetzt ganz andere Pläne“, erzählt der Protagonist bei „Armes Deutschland“. Und was wird er an Deutschland vermissen? „Einige Leute, ansonsten fällt mir nicht viel ein. Was mir nicht fehlen wird? Garantiert das Jobcenter!“, erzählt er. Und dennoch will der Darsteller, dass die Behörde weiter bezahlt. Dass das nicht erlaubt wird, ist ihm bewusst: „Wenn man es rechtlich sehen würde, würde ich die bescheißen. Das ist korrekt.“

Der Plan scheint aufzugehen – zumindest vorerst. Als er auf Mallorca zum Geldautomaten geht, hat das Jobcenter überwiesen. Zwar will er sich auf der Balearen-Insel selbstständig machen, jedoch soll das Bürgergeld ein zusätzliches „Taschengeld“ sein. Weiter erzählt er: „Wenn sie vorher darauf kommen – okay – dann ist das so. Dann sperren die es mir halt. Egal! Ich bin eh weg.“

„Mein Verhältnis zum Jobcenter ist sowas von gestört!“

Wegen nicht gezahlter Leistungen legt sich Stephan schon länger mit der Behörde an: „Mein Verhältnis zum Jobcenter ist sowas von gestört! Asoziale Typen, die da arbeiten und eigentlich haben sie ja nur durch uns diesen Job.“

Die Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ mit Stephan zeigt RTLZWEI am 10. Juni 2025 um 20.15 Uhr.