„Armes Deutschland“: Sara flieht vor den Behörden wegen einer drohenden Haftstrafe

In der neuen Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ geht es um Sara, welche vor den Behörden wegen einer drohenden Haftstrafe flieht. Chris hält unterdessen an einer Karriere als Pornodarsteller fest und die ehemalige Fußball-Ikone Eike Immel berichtet über sein Leben am Existenzminimum.

In „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ wird der Alltag von Protagonisten thematisiert, welche am Existenzminimum leben. Besonders dramatisch ist die Situation bei Sara. Denn ihr droht möglicherweise eine Haftstrafe.

Sara ist auf der Flucht vor den Behörden

Irgendwo im Ruhrpott ist die alleinerziehende Sara auf der Flucht vor den Vollzugsbehörden. Der 38-jährigen Mutter droht eine Haftstrafe von zwei Jahren wegen Versicherungsbetruges. Alle Versuche, einen Platz in einer Mutter-Kind-Haftanstalt zu bekommen sind gescheitert. Für Sara ist das Grund genug, um abzutauchen. Ihre Wohnung ist von der Polizei verriegelt und ihre 2-jährige Tochter ist in der Obhut des Jugendamtes gelandet. Gibt es für Sara noch einen Ausweg oder bleibt ihr nur noch der Weg in den Knast?

Auch darum geht es in der neuen Folge von „Armes Deutschland“

Chris träumt von einer Karriere als Pornodarsteller

In Duisburg träumt der langzeitarbeitslose Chris von einer Karriere als Darsteller in der Erotikbranche. Ein Vorhaben das er auch seiner engsten Vertrauten nicht verheimlichen will: seiner Mutter. Wie diese reagieren wird, ist fraglich. Auch Chris neue Freundin Sabrina sollte ein Wörtchen mitzureden haben. Die beiden sind erst seit kurzer Zeit zusammen und frisch verliebt. Und noch ein weiteres Problem lässt die erste Filmklappe wohl erst einmal nicht fallen. Ein Besuch beim Urologen nimmt für den 34-jährigen Arbeitsverweigerer ein unverhofftes Ende.

Siggi ist hoch verschuldet

Noch vor zwei Jahren hat Siggi im Ruhrgebiet erfolgreich einen Kiosk betrieben. Der Laden war das Herzstück des Viertels und die Arbeit dort nicht nur Pflicht, sondern Passion für den 34-jährigen. Doch mit der Pandemie blieben die Kunden aus und nach einem langen, teuren Kampf, musste der Duisburger sich geschlagen geben. Noch heute ist Siggi deswegen hoch verschuldet. Um über die Runden zu kommen hat der Familienvater gleich zwei Jobs. Für die Anreise zu den verschiedenen Arbeitsstellen ist ein Auto zwingend notwendig. Dieses ist allerdings schon in die Jahre gekommen und benötigt neuen TÜV. Wird der gelernte Kfz-Mechaniker noch eine Plakette bekommen?

Ex-Fußballer Eike Immel ist völlig abgerutscht

Eike Immel gehört jahrelang zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er war ganz oben, bevor er ganz tief abrutschte. Ein verschwenderischer Lifestyle und Fehlinvestitionen bringen ihn um sein gesamtes Vermögen. Nun lebt er am Existenzminimum. Dank seiner Berühmtheit genießt Eike Immel in seinem Heimatort in Hessen aber immer noch einige Vorzüge, die ihm helfen über die Runden zu kommen. Der 63-jährige ist nicht glücklich darüber, von den Zuwendungen anderer abhängig zu sein – aber eine andere Wahl bleibt ihm im Moment nicht.

Die neue Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zeigt RTLZWEI am 21. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.