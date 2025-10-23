Schwere Vorwürfe: RTLZWEI wirft Bürgergeld-Empfänger aus „Armes Deutschland“

Bei „Armes Deutschland“ eskaliert die Situation zwischen dem Ex-Paar Michelle und Jerome. RTLZWEI zieht daraufhin heftige Konsequenzen und schmeißt den Bürgergeld-Empfänger aus der Sozialdoku.

Bei Michelle haben sich unerwartete Neuigkeiten ergeben. Die Arbeitslose hat seit langer Zeit wieder ein Vorstellungsgespräch – und das auch noch an ihrem Geburtstag. Doch der Weg zum potenziellen Arbeitgeber stellt eine Herausforderung für Michelle da. Wird sie rechtzeitig angekommen oder diese Chance verspielen? Währenddessen plant ihr Ex-Freund Jerome eine Überraschung. Doch das Zusammentreffen endet anders als gedacht.

Jerome verweigert jegliche Arbeit. Seine fragwürdige Einstellung wirkt jedoch fast noch harmlos im Gegensatz zu dem, was nun folgt. Seine Ex-Freundin Michelle erhebt schwere Vorwürfe, dass daraufhin sogar RTLZWEI die Zusammenarbeit mit dem Bürgergeld-Empfänger beendet.

Jerome soll Michelle angeblich mit einer Schreckschusspistole bedroht haben

Aber was ist eigentlich passiert? Es geht um die Episode, die der Sender am 28. Oktober 2025 ausstrahlt. Jerome hat Michelle mit einer Schreckschusspistole bedroht – für den Sender ist damit eine Grenze überschritten. Jerome beschreitet allerdings die Vorwürfe – dennoch fliegt der Protagonist aus der Sozialdoku.

Bei „Armes Deutschland“ berichtet Michelle, dass sie sich und Jerome getrennt haben. Die Situation zwischen dem Ex-Paar sei danach eskaliert. Jerome hat Michelle eine Schreckschusspistole an den Kopf gehalten. „Meinst du, ich bin so bescheuert und steck dir eine Waffe an den Kopf? Dann hätte sich sie mir lieber selber vor den Kopf gehalten und vielleicht auch mal abgedrückt. Dann müsste ich mir die ganze Scheiße nicht mehr geben“, sagt der Bürgergeld-Empfänger in der Sozialdoku.

Als das Kamerateam dann nochmal nachfragt, meint Jerome wütend: „Keine Kamera.“ Der Sender erklärt anschließend: „Wir machen die Kamera zunächst aus, um die Sache in Ruhe zu klären. Laut Michelle griff Jerome im Streit zu einer Schreckschusspistole. Deren Besitz ist zwar legal, aber damit Menschen zu bedrohen, ist strafbar und höchst gefährlich.“

„Wir haben uns entschieden, die Zusammenarbeit mit Jerome zu beenden“

RTLZWEI lässt weiter in dem Statement verlauten: „Auch, wenn nur die beiden wissen, was wirklich passierte, ist für uns hiermit eine Grenze überschritten. Wir haben uns entschieden, die Zusammenarbeit mit Jerome zu beenden, bis die Polizei den Vorfall aufgeklärt hat. Sollte Michelle in dieser Zeit Hilfe benötigen, kann sie sich jederzeit an uns wenden.“

RTLZWEI zeigt die Folge von „Armes Deutschland“ am 28. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.