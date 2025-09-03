„Armes Deutschland“: Mike und Angelique stecken nach Seitensprung in einer Ehekrise

Mike und Angelique aus der RTLZWEI-Sendung „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ stecken nach einem Seitensprung in einer Ehekrise. Nun soll der 25-Jährige aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen.

In der RTLZWEI-Sendung „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ gibt es einen Einblick in den Alltag der Protagonisten, welche mit wenig Geld auskommen müssen und mit vielen Problemen zu kämpfen haben.

Geld ist jedoch nicht immer das einzige Problem – Mike und Angelique haben nämlich mit ganz anderen Hürden zu kämpfen. Denn nach einem Seitensprung steht die Beziehung vor dem Aus. RTLZWEI zeigt am Samstag eine alte Folge von „Armes Deutschland“ und dokumentiert das Ehedrama des Bürgergeld-Paares.

Angelique zieht einen Schlussstrich

In Pirmasens stecken Mike und Angelique in einer Ehekrise. Nach Angeliques Seitensprung hofft Mike immer noch auf einen guten Ausgang und ein gemeinsames Leben, doch für Angelique steht fest: Es ist aus. Mike soll aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen.

Was sonst noch bei „Armes Deutschland“ passiert

Sandra und Jan wünschen sich einen Führerschein

In Herten lebt das Mutter-Sohn-Duo Sandra und Jan von Bürgergeld. Genervt sind Sandra und Jan vom ewigen Busfahren. Sie wünschen sich einen Führerschein – den soll aber das Jobcenter zahlen. Außerdem will Jan den großen Sprung schaffen und endlich in eine eigene Wohnung ziehen – vom Staat finanziert. Für seine neue Unabhängigkeit wünscht sich Jan einen Vierbeiner als Freund. Mutter und Sohn machen einen Ausflug ins Tierheim.

Svenya will als Frau leben

In Braunschweig versucht sich die transidente Svenya ein neues Leben aufzubauen. Svenya ist in einem männlichen Körper geboren worden. Erst vor zwei Jahren hat sich die gebürtige Aschaffenburgerin dazu entschieden, ganz als Frau zu leben. Mit einer Ausbildung zur Mark-Up Artistin und Visagistin wollte sie sich die Zukunft sichern, doch ihre private Ausbildungsakademie ging vor kurzem insolvent. Jetzt steht die 50-Jährige mit Nichts da. Ihr großes Ziel: weg vom Jobcenter. Dafür putzt sie als Reinigungskraft in einem Klinikum.

Dennis träumt von einer Karriere als Influencer

Dennis träumt in Uelzen von der großen Karriere als Influencer. Mit seiner Verlobten Annika (29) plant er eine Unternehmensgesellschaft zu gründen. Dabei hat Dennis gerade einen neuen Job als Produktionshelfer angenommen. Doch nach zwei Wochen befindet er sich bereits im Urlaub. Außerdem gibt es schlechte Neuigkeiten vom Vermieter.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ am Samstag um 20.15 Uhr.