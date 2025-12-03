„Armes Deutschland“: Michelle hat Sex mit Ex Jerome und wird schwanger – „Er kennt das Wort ‚verhüten‘ nicht“

Michelle und Jerome aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland“ haben sich vor einigen Monaten getrennt. Doch nun ist die 25-Jährige erneut schwanger – und zwar von ihrem Ex.

Schon in der Vergangenheit fiel Michelle als Mutter negativ auf – sie soll ihr Baby aus einer früheren Beziehung damals sogar gegen eine Bettkante gehauen haben. Zu dem Zeitpunkt habe die Mutter Drogen konsumiert. Das Kind lebt in einer Pflegefamilie. Und nun auch das noch: Das nächste Baby steht in den Startlöchern. Und der Vater ist ausgerechnet ihr Ex-Freund Jerome.

Michelle ist erneut schwanger, zumindest haben das die vergangenen Schwangerschaftstests ergeben. Problem: Jerome kommt als einziger Vater infrage, doch der lebt inzwischen bei seiner neuen Freundin Tamara über 300 Kilometer von Hamm entfernt. Wird das Ex-Paar diese neue Herausforderung meistern?

In der neuen Folge von „Armes Deutschland“ fühlt sich Jerome „verarscht“ und behauptet, kein Sex mit Michelle gehabt zu haben. „Ich habe meine neue Freundin, also soll mich keiner nerven“, erzählt der 24-Jährige in der Bürgergeld-Doku. Laut Michelle soll es aber in dem infrage kommenden Zeitraum zum Geschlechtsverkehr gekommen sein.

„Er kennt das Wort ‚verhüten‘ nicht“, sagt Michelle. Dass sie aber hätte ebenfalls verhüten können, kommt ihr nicht in den Sinn. „Es ist eigentlich unpassend und ungewollt. Ich habe schon zwei Kinder (…) und gehe bald arbeiten“, so die Protagonistin. Und sie ist sich sicher: Das Baby würde sofort in die Obhut des Jugendamtes kommen. „Freuen kann ich mich nicht. Ich hab ja schon zwei Kinder, die weg sind und das würde definitiv nicht bei mir bleiben“, erzählt die 25-Jährige.

„Soll ich zusehen, wie das Jugendamt das Kind wegnimmt, oder was?“

Sollte Jerome tatsächlich der Vater sein, will er bei der Geburt nicht dabei sein. „Soll ich zusehen, wie das Jugendamt das Kind wegnimmt, oder was?“, meint er. Für Jerome ist das jedoch nicht das einzige Problem. Denn nach dem Schwangerschafts-Schock von Michelle macht auch seine aktuelle Freundin Tamara mit ihm Schluss: „Weil sie an irgendwelchen spirituellen Scheiß glaubt und ihr inneres Ich sagt, dass es so sein muss. Weiß nicht, ob die geistig einen am Schaden hat oder so.“

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.