„Armes Deutschland“: Jerome & Michelle geben komplettes Bürgergeld für Fastfood aus – das ungeborene Kind bleibt auf der Strecke

Bei „Armes Deutschland“ steht Nachwuchs an: Michelle und Jerome erwarten ein Kind. Das Paar lebt jedoch verschwenderisch – das gesamte Bürgergeld geht für Fastfood und Markenklamotten drauf. Die werdende Mutter muss jedoch nun auch für ihr ungeborenes Kind sorgen.

Jerome und Michelle aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ leben vom Bürgergeld. In den neuen Folgen gibt das Paar wieder einen Einblick in ihren Alltag. Dabei wird deutlich, dass sie mit ihren Finanzen nur schwer umgehen können. Denn das Bürgergeld geben die beiden schon zu Beginn des Monats beinahe komplett aus.

Jerome und Michelle geben komplettes Bürgergeld für Fastfood und Markenklamotten aus

Der 23-Jährige Jerome lebt zusammen mit seiner schwangeren Freundin Michelle in einer Zweizimmerwohnung in Hamm. Das arbeitslose Pärchen hat nicht viel und das wenige Bürgergeld haben sie bereits am Anfang des Monats verbraucht. Das meiste davon ging für Markenkleidung und Fastfood drauf. Doch nun muss Michelle auch für ihr ungeborenes Kind sorgen. Wie wird das junge Paar haushalten?

„Wir haben kein Geld mehr“

Schon in den vergangenen Folgen von „Armes Deutschland“ hatten Michelle und Jerome finanzielle Probleme. Die Schwangere war in keinem guten gesundheitlichen Zustand. Den Grund gab sie in der RTLZWEI-Sendung direkt mit: „Weil wir ja jetzt ein, zwei Tage auch nichts gegessen haben.“ Der werdende Vater Jerome sagt dazu: „Nur Kleinigkeiten, weil wir kaum noch etwas zu essen haben. Wir müssen jetzt gucken, wie wir den Rest des Monats vorankommen und wie wir jetzt überleben, weil wir haben kein Geld mehr.“

Um Geld zu sparen, könnte man sich auch Lebensmittel bei der Tafel besorgen – das lehnt das Paar jedoch strikt ab. Denn laut eigenen Angaben hatte sich Jerome dort eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Das Paar erhält 912 Euro im Monat – doch das Bürgergeld sei „ziemlich schnell weg“, so Jerome.

Auf dem Speiseplan des Paares stehen vor allem Snacks, Fertiggerichte oder Fast Food – damit gefährden sie nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch die des ungeborenen Babys. „Das finde ich schon auf jeden Fall heftig“, meint auch die behandelnde Gynäkologin. An ihrem Speiseplan oder Lebensstil wollen die beiden jedoch nichts ändern.

Die neue Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zeigt RTLZWEI am 08. April 2025 um 20.15 Uhr.