„Armes Deutschland“: „Habe keinen 0815-Job nötig“ – Nico will Bürgergeld bis zur Rente beziehen

Lohnt sich Arbeiten in Deutschland noch – oder ist es einfacher, Bürgergeld zu beziehen? Dieser Frage geht die RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ nach. Protagonist Nico sagt offen im TV: Bis zur Rente will er Bürgergeld beziehen.

Schon länger begleitet ein Kamerateam von „Armes Deutschland“ den selbsternannten Hartz-IV-Rapper Nico. Oftmals spielt bei dem 27-Jährigen auch Alkohol eine große Rolle. Doch so betrunken, wie sich der Protagonist in der neuen Folge der RTLZWEI-Sendung zeigt, haben ihn die Zuschauer wohl noch nie gesehen.

Nico und Janine wollen sich gesünder ernähren – mit Energy-Drinks

In Plau am See werden neue Vorsätze gemacht: Das arbeitslose Pärchen Nico und Janine stellen ihre Ernährung um. Gesünder soll es werden. Eine Paketlieferung mit den ersten guten Vorsätzen wird direkt geliefert. Mehrere Dosen Energy-Drinks sollen den Weg in ein gesünderes Leben ebnen. Immerhin zuckerfrei. „Da ich auf Diät bin, habe ich mir Energydrinks sugarfree bestellt. Die werden gerade ganz bequem an meine Haustür geliefert“, meint Nico. Die Kosten liegen bei 12 Euro. Auf die Frage des Kamerateams, ob das denn sein müsse, antwortet er: „Ich muss ja was trinken – und dafür ist das Geld ja da, von Essen und Trinken.“ Auch der Alkoholkonsum soll drastisch eingeschränkt werden. Doch dann kommt alles anders als erwartet.

Nico geht auf Shoppingtour: 15 Flaschen Bier, Pfeffi und Weißwein

Nico und Janine wollten den Tag am See verbringen. Doch der exzessive Alkoholkonsum von Nico während des Ausfluges sorgt für Probleme. Zuvor ging er in einem Supermarkt auf Shoppingtour – 15 Flaschen Bier, eine Flasche Pfeffi sowie eine Flasche Weißwein hatte er im Gepäck. Der Bürgergeld-Empfänger ist kaum noch in der Lage zu sprechen – zudem wurde er immer wieder laut und war wohl kurz davor, sich zu übergeben. Selbst Janine ist die Situation unangenehm und versucht sich, von ihrem Freund zu entfernen. Offen erzählt sie dem Kamerateam, dass der extreme Alkoholkonsum ihres Freundes eine Belastungsprobe für die Beziehung darstelle.

„Weil ich der krasseste bin, habe ich keinen 0815-Job nötig“

Seit neun Jahren lebt der 27-Jährige vom Amt – und an der Situation möchte Nico auch nichts ändern. Er denkt nicht mal daran, einen Job anzunehmen: „Weil ich der krasseste bin, habe ich keinen 0815-Job nötig“, erklärt der Protagonist aus „Armes Deutschland“. Für ihn sei es kein Problem, Geld vom Staat zu beziehen. „Wir sind nicht das Problem, das Problem ist der Staat. […] Ich bediene mich den Mitteln, die mir dieses Land zur Verfügung stellt“, so der 27-Jährige.

Für den Staat findet Nico klare Worte: „Ich weiß, dass ich räudig bin. Ich lebe auf euren Nacken. Ich bin nicht das Problem – ihr müsst den Staat kritisieren, nicht uns.“ Der Bürgergeld-Empfänger würde gerne als Hobby-Rapper durchstarten – das ist jedoch mit einigen Hürden verbunden. Denn dazu müsste der Protagonist ein Gewerbe anmelden. Auch hier hat der Arbeitslose eine klare Meinung: „Und dann greift der Staat mir in die Tasche. Da greife ich lieber ihm in die Tasche.“

„Ich überbrücke praktisch meine Geburt bis zur Rente“

Dann trifft er eine Aussage, welche die Zuschauer besonders wütend machen dürfte. Denn Nico hat vor, bis zur Rente vom Staat zu leben. „Ich überbrücke praktisch meine Geburt bis zur Rente“, erklärt er in der neuen Folge von „Armes Deutschland“.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.