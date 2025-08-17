„Armes Deutschland“: Dennis will nach Haft neu beginnen – statt zu arbeiten will er Influencer werden

RTLZWEI zeigt am kommenden Samstag eine alte Folge von „Armes Deutschland“. In der Episode geht es um Dennis – nach seinem Knast-Aufenthalt will der Protagonist als Influencer durchstarten.

Ex-Häftling Dennis wagt in der Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ den Neuanfang gemeinsam mit Freundin Annika, die Arbeitslosengeld I bezieht. Anstatt arbeiten zu gehen, widmen sich lieber ihrem Hobby Social Media.

Zuletzt wohnte der 43-Jähriger in einer Obdachlosenunterkunft. „Von da aus hab ich mich regeneriert und aufgebaut, war in einer psychiatrischen Klinik, um das alles diagnostizieren zu lassen“, hat Dennis in einer früheren Folge von „Armes Deutschland“ verlauten lassen.

In der Vergangenheit sorgte Dennis immer wieder für Verwirrung bei den Zuschauern. Er bezieht Leistungen vom Staat – dazwischen hatte er für fünf Wochen mal einen Job, den er wieder schmiss – davon war er jedoch drei Wochen im Urlaub.

Dennis und Annika wollen Influencer werden

Dennis bekommt 502 Euro Bürgergeld im Monat, während Annika von 638 Euro Arbeitslosengeld I lebt. „Es reicht zum Leben und zum Glücklichsein“, so die Niedersächsin. TikTok oder Instagram sollen nun ihr Arbeitsplatz werden, denn die beiden wollen eine Influencer-Karriere beginnen und damit viel Geld verdienen. Was der Bürgergeld-Empfänger genau produzieren will? Das ist selbst dem Kamerateam ein Rätsel.

„Schneller komme ich für eine Hochzeit nicht an Geld ran“, erklärt Dennis, welcher seine Annika heiraten will. „Gestern habe ich 40 Minuten morgens ein Live-Video gemacht und in diesen 40 Minuten 60 Euro gemacht“, erklärt seine Verlobte. Wie viel die beiden bisher insgesamt verdient haben, wollen sie nicht verraten. „Das sind Zahlen, über die man nicht spricht“, meint Dennis.

Unklarheit gibt es auch über die Anzahl der Kinder von Dennis – mal sind es acht und dann doch wieder mehr. Ein Off-Sprecher lässt bei „Armes Deutschland“ verlauten: „Doch sind es wirklich acht Kinder? Oder sogar noch mehr? Darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. Fest steht: Zwei von Dennis‘ Kindern sind bereits erwachsen. Für alle weiteren wurde ihm das Sorgerecht entzogen.“ Es war teilweise sogar die Rede von 12 Kindern.

Die Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zeigt RTLZWEI am 23. August 2025 um 20.15 Uhr.