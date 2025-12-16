„Armes Deutschland“-Chris über Carola: „Mehr als ein bisschen Geschlechtsverkehr gibt es nicht“

Chris aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ hat Probleme mit seiner Freundin Sabrina. Schuld daran ist ausgerechnet Arbeitsverweigerin Carola – das Eifersuchts-Drama scheint zu eskalieren.

Für Carola steht ein besonderer Tag an. Denn die Bürgergeld-Empfängerin feiert ihren Geburtstag! Nach einem Wellness-Programm steht eine große Party am Abend an – mit Arbeitsverweigerer Chris und seinen Freunden. Doch die ausgelassene Stimmung droht zu kippen, als Chris’ Freundin Sabrina die Party stürmt. Ihre Eifersucht auf Carola liegt spürbar in der Luft. Kommt es zum großen Streit?

Erst kürzlich haben sich Chris und Carola näher kennengelernt und beinahe einen ganzen Tag miteinander verbracht. Das tat ihren Beziehungen nicht gut – Carola und Stefan gingen danach getrennte Wege und auch die Freundin von Chris ist alles andere als gut drauf.

„Sie weiß halt, dass Carola auf mich steht“

In Duisburg geht Carola mit Chris, dessen Mutter Iris und Freunden essen. Die Freundin von Chris ist jedoch nicht dabei – zumindest vorerst. „Die ist nicht so gut auf Carola zu sprechen, meine Olle ist eifersüchtig irgendwie. Sie weiß halt, dass Carola auf mich steht“, erzählt der Protagonist in der neuen Folge von „Armes Deutschland“. Dann macht sich Chris sogar noch über Carola lustig und meint scherzhaft: „Mehr als ein bisschen Geschlechtsverkehr gibt es nicht.“

Sabrina kommt aber später doch noch dazu. So soll sie laut Chris ihre Eifersucht in den Griff bekommen. Carola habe „von vornherein gesagt, dass ich keine Beziehung kaputtmachen werde“. Chris meint: „Wir sind nur gute Freunde, schreiben nichts Versautes, nichts. Daraus wird auch nichts.“ Das scheint die Kölnerin jedoch anders zu sehen. Denn sie schickte ihm aufreizende Fotos und bombardierte ihn regelrecht mit Nachrichten.

Ist die Eifersucht von Sabrina demnach gerechtfertigt? „Es hatte sich eine Zeit lang alles um Carola gedreht. […] Es hätte, glaube ich, auch jede andere Frau sein können“, erzählt die schwangere Freundin von Chris bei „Armes Deutschland“.

RTLZWEI zeigt die letzte neue Folge von „Armes Deutschland“ in 2025 am 16. Dezember um 20.15 Uhr.