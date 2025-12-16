Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Armes Deutschland“-Chris über Carola: „Mehr als ein bisschen Geschlechtsverkehr gibt es nicht“

    gepostet am

    Carola und Sabrina bei "Armes Deutschland"
    RTLZWEI

    Chris aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ hat Probleme mit seiner Freundin Sabrina. Schuld daran ist ausgerechnet Arbeitsverweigerin Carola – das Eifersuchts-Drama scheint zu eskalieren. 

    Für Carola steht ein besonderer Tag an. Denn die Bürgergeld-Empfängerin feiert ihren Geburtstag! Nach einem Wellness-Programm steht eine große Party am Abend an – mit Arbeitsverweigerer Chris und seinen Freunden. Doch die ausgelassene Stimmung droht zu kippen, als Chris’ Freundin Sabrina die Party stürmt. Ihre Eifersucht auf Carola liegt spürbar in der Luft. Kommt es zum großen Streit?

    Erst kürzlich haben sich Chris und Carola näher kennengelernt und beinahe einen ganzen Tag miteinander verbracht. Das tat ihren Beziehungen nicht gut – Carola und Stefan gingen danach getrennte Wege und auch die Freundin von Chris ist alles andere als gut drauf.

    Carola und Chris aus "Armes Deutschland"
    "Armes Deutschland": Skandal-Duo vereint - Carola und Chris verbringen eine Nacht miteinander

    „Sie weiß halt, dass Carola auf mich steht“

    In Duisburg geht Carola mit Chris, dessen Mutter Iris und Freunden essen. Die Freundin von Chris ist jedoch nicht dabei – zumindest vorerst. „Die ist nicht so gut auf Carola zu sprechen, meine Olle ist eifersüchtig irgendwie. Sie weiß halt, dass Carola auf mich steht“, erzählt der Protagonist in der neuen Folge von „Armes Deutschland“. Dann macht sich Chris sogar noch über Carola lustig und meint scherzhaft: „Mehr als ein bisschen Geschlechtsverkehr gibt es nicht.“

    Sabrina kommt aber später doch noch dazu. So soll sie laut Chris ihre Eifersucht in den Griff bekommen. Carola habe „von vornherein gesagt, dass ich keine Beziehung kaputtmachen werde“. Chris meint: „Wir sind nur gute Freunde, schreiben nichts Versautes, nichts. Daraus wird auch nichts.“ Das scheint die Kölnerin jedoch anders zu sehen. Denn sie schickte ihm aufreizende Fotos und bombardierte ihn regelrecht mit Nachrichten.

    Ist die Eifersucht von Sabrina demnach gerechtfertigt? „Es hatte sich eine Zeit lang alles um Carola gedreht. […] Es hätte, glaube ich, auch jede andere Frau sein können“, erzählt die schwangere Freundin von Chris bei „Armes Deutschland“.

    RTLZWEI zeigt die letzte neue Folge von „Armes Deutschland“ in 2025 am 16. Dezember um 20.15 Uhr.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023