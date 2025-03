„Armes Deutschland“: Carola kehrt zu ihrem Ex zurück – dann taucht plötzlich die Polizei auf

In den neuen Folgen von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ geht es um Carola. Die Protagonistin hat sich von ihrem Freund getrennt und kehrt zu ihrem Ex zurück – dann taucht plötzlich die Polizei auf.

Carola ist einer der Aushängeschilder der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern“. Die Protagonistin wir seit dem Jahr 2017 von einem Kamerateam begleitet. Arbeit ist nicht die Stärke von Carola – dafür sind Männer ihre Leidenschaft. Denn wenn einer geht, kommt der nächste – und nun muss der Ex-Freund sogar herhalten. Denn in den neuen Folgen von „Armes Deutschland“ kehrt Carola zu Stefan zurück – und dann taucht auch noch die Polizei auf.

Carola trennt sich von Lothar – am Tag der Trennung zieht sie zu ihrem Ex

Carola aus Köln lebt seit Jahren von staatlicher Unterstützung. Bis vor kurzem hat sie noch mit ihrem Freund Lothar zusammen in seiner Einzimmerwohnung gewohnt. Doch dann folgte das Liebes-Aus. Lange bleibt die Arbeitsverweigerin allerdings nicht Single, denn am Tag der Trennung trifft sie direkt auf Ex-Freund Stefan, welcher sie wieder bei sich wohnen lässt. Doch mit Carola holt sich dieser auch ihre Probleme ins Haus und so dauert es nicht lange, bis die beiden Besuch von der Polizei bekommen.

Bei Carola und Stefan rückt die Polizei an

Weshalb es zu einem Polizeieinsatz kommt, ist noch nicht bekannt. Immer wieder sorgte Carola jedoch für Aufsehen. Von Arbeit hält die Protagonistin nichts. „Wer Arbeit will, kriegt auch Arbeit. Aber da war die einfach zu faul für“, lautete das Fazit von ihrem Ex-Freund Willi. Mit ihm landete Carola übrigens auch auf der Straße: „Es war kalt, dreckig, da waren Ratten, andere Obdachlose haben uns beklaut“, sagte sie damals. Nach Willi folgte Lothar – und dazwischen war sie auch mit Stefan liiert. Mit diesem kommt sie nun wieder zusammen, nachdem die Liebe mit Lothar gescheitert ist.

Für Kopfschütteln bei den Zuschauern sorgte Carola auch in ihrer siebten Schwangerschaft. Denn die Protagonistin aus der RTLZWEI-Sozialdoku rauchte einfach munter weiter – und gefährdete damit ihr ungeborenes Kind. „Jeder Frauenarzt sagt, dass man in der Schwangerschaft rauchen darf. Nur halt nicht so viel. Du kannst auch Alkohol in der Schwangerschaft trinken, nur nicht so viel“, meinte Carola damals bei „Armes Deutschland“. Die Folge: Der Junge wog bei der Geburt viel zu wenig. Carola besuchte ihr Kind nicht mehr im Krankenhaus – schließlich übernahm das Jugendamt die Obhut.

RTLZWEI zeigt die neue Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ am 8. April 2025 um 20.15 Uhr.