    „Armes Deutschland“: Bürgergeld-Empfängerin Franzi lebt in Luxusort – Nachbarn gehen auf die Barrikaden

    Franzi und Michel aus "Armes Deutschland"
    RTLZWEI

    Bürgergeld-Empfängerin Franzi und ihr Partner Michael aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ leben in Büsum. Zu den Nachbarn haben die beiden kein gutes Verhältnis. 

    In der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ müssen die Protagonisten mit wenig Geld auskommen und beziehen meist Bürgergeld vom Jobcenter.

    Franzi und Michael leben seit über einem Jahr in prekären Verhältnissen: Ihre Wohnung ist von Schimmel befallen und es gibt kein fließendes Wasser. Außerdem haben sie Streit mit fast allen Nachbarn im Haus. Nun droht ihnen die Zwangsräumung und eine neue Wohnung ist noch lange nicht in Sicht. Werden sie wirklich auf der Straße landen?

    Ben Bader
    Erste Details: Nachbarn fanden Ben Bader (†25) leblos in Clubhaus

    Franzi und ihr Partner Michael leben im Ferienort Büsum in Schleswig-Holstein. An den Ort an der Nordseeküste kommen jährlich mehrere tausend Touristen. Nach einer Alkoholerkrankung und einem Burnout hat es Michael wieder ins Berufsleben geschafft und arbeitet als Koch in einem Restaurant. Franzi hingegen bezieht weiterhin Bürgergeld.

    Insgesamt hat das Paar im Monat 1.300 Euro zur Verfügung – da die Lebenskosten an dem Ort sehr hoch sind, müssen die beiden zusätzlich noch Flaschen sammeln. Bei den Nachbarn kommt das alles andere als gut an: „Ich meine, die meisten Leute sind Ü60, Rentner. Aber hier sind auch viele Leute, die Geld haben, die gucken einen dann dumm an“, erklärt Michael bei „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“.

    „Da kriegt man auch manchmal einen Spruch“

    „Da kriegt man auch manchmal einen Spruch, aber ich meine, wenn die jetzt 50 Cent auf dem Boden liegen sehen, dann würden die die ja auch aufheben“, sagt der Koch weiter. Hinzu kommen die späten Arbeitszeiten von Michael – auch das ist den Nachbarn ein Dorn im Auge und beschweren sich darüber, dass er zu laut wäre: „Man hat hier auch seine Ruhe nicht. Die Nachbarn kommen ja noch mit dazu. Die einen tyrannisieren. Ich kann ja nichts dafür, dass ich erst um 23 Uhr von der Arbeit komme“, meint der Koch. Überwiegend gehen die Nachbarn gegen 22 Uhr ins Bett und fühlen sich in ihrer Nachtruhe gestört.

    Die Nachbarn hätten sogar schon mal die Polizei gerufen: „Aber wenn ich um fünf nach zehn nochmal runter in den Keller muss, wegen der Waschmaschine, und dann vom Windzug die Maschine zufällt, oder die Tür, dann wird direkt die Polizei gerufen.“

    Die neue Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zeigt RTLZWEI am 04. November 2025 um 20.15 Uhr.

