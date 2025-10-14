„Armes Deutschland“: Bürgergeld-Empfänger zerreißt offene Rechnungen – „Inkasso interessiert mich null“

Archii aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ lässt nicht locker. Der Bürgergeld-Empfänger will als Rap-Star durchstarten. Dass er jedoch viele Schulden hat, interessiert ihn wenig. Der 37-Jährige denkt gar nicht daran, die offenen Rechnungen zu begleichen.

In der RTLZWEI-Sozialreportage „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ geht es um Protagonisten, welche ganz unten angekommen sind. Sie leben in sozialen Brennpunkten und beziehen Bürgergeld – so auch Archii. Der 37-Jährige bezieht Leistungen vom Jobcenter und denkt gar nicht daran, einen Job anzunehmen – obwohl er viele Schulden hat. Stattdessen will er in der Rap-Karriere durchstarten.

Archii will weiter Bürgergeld beziehen

Archii lebt von staatlicher Unterstützung und verfolgt den Traum, ein Rap-Star zu werden. Seine Strategie: Weiterhin auf Sozialhilfe setzen, während er an seiner Musikkarriere arbeitet. In der Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ steht ein Musik-Video-Dreh an. Ob er damit Erfolg haben wird?

Die Schulden von Archii, welcher mit seiner Partnerin Angelina und den drei Kindern in Berlin wohnt, hat mittlerweile einen Schuldenberg von einer fünfstelligen Summe. Auch seine Freundin bezieht Bürgergeld – während er sich um seine Rap-Karriere kümmert, soll sie auf die Kinder aufpassen. Der Familie steht ein monatliches Budget von 3.434 Euro zur Verfügung.

„Das sind vielleicht 30 oder 40 Riesen, die ich vielen kleinen Gläubigern schulde. Das sind Beträge von 100 oder 200 Euro von vor 20 Jahren. Ich glaube, die Briefe haben mehr gekostet, als das, was ich denen schulde“, sagt Archii bei „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“.

„Die einzigen Briefe, die ich öffne, sind die von der Staatsanwaltschaft“

Der Nachwuchs-Rapper erhält zahlreiche Rechnungen und Mahnungen – jedoch interessiert er sich nicht für die Post und zerreißt sogar einen Brief vor laufender Kamera. „Inkasso interessiert mich null“, so der 37-Jährige. Und weiter: „Die einzigen Briefe, die ich öffne, sind die von der Staatsanwaltschaft. Wenn man das nicht bezahlt, dann klicken die Handschellen.“

Die Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zeigt RTLZWEI am 18. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.