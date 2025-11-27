„Armes Deutschland“: Bürgergeld-Empfänger Carola & Chris feiern sich fürs Nichtstun – „Wir sind Legenden“

Carola und Chris sind seit Jahren in der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ zu sehen. Die beiden Arbeitslosen haben sich nun getroffen und eine ganze Nacht zusammen verbracht. Die bekennenden Arbeitsverweigerer feiern sich fürs Nichtstun und bezeichnen sich als „Legenden“.

Seit Jahren leben Carola und Chris auf den Kosten des Staates. Die Kölnerin denkt gar nicht daran, einer Arbeit nachzugehen. Das trifft auch auf Chris zu – er will lieber als Pornodarsteller durchstarten und sagt offen vor laufenden Kameras: „Ich bin Chris aus Duisburg und lebe seit 14 Jahren auf dem Staat seinen Nacken. Ich könnte arbeiten gehen, aber auf Staatskosten lässt sich halt besser leben“, prahlte der Duisburger bei „Armes Deutschland“.

Carola und Chris haben sich bei einem Special für die RTLZWEI-Sozialdoku erstmals getroffen. Die beiden leben vom Staat – und feiern sich bei „Armes Deutschland“ dafür. „Wir sind Legenden und perfekt“, meint Chris.

„Hier ist mein Jobcenter, hier mache ich immer Geld“

Carola hat nun Chris in Duisburg besucht. Die größte Sehenswürdigkeit bei der Sightseeing-Tour war das Jobcenter. Denn die Behörde sei schließlich die Geldquelle des Bürgergeld-Empfängers: „Hier ist mein Jobcenter, hier mache ich immer Geld“, zeigt er stolz Carola das Gebäude.

Die beiden haben sich auf Anhieb prächtig verstanden. Eigentlich wollten sie sich nur vier Stunden treffen – daraus sind 17 geworden. Die Reporterin von „Armes Deutschland“ wollte wissen, ob zwischen den beiden was lief: „Es ist gar nichts gelaufen. Er hat mein Bett fertig gemacht und ist dann rübergegangen“, berichtet Carola. „Wir haben gequatscht halt, Mukke gehört und paar Gläser Wodka getrunken“, fügt Chris hinzu.

Als Carola nach Hause kommt, folgt das böse Erwachen. Denn Stefan ist überhaupt nicht gut auf seine Partnerin zu sprechen: „Wenn ich nach Hause komme, ist er immer am Pennen. Er macht Stress, weil es zu spät wird. Und dann pennt er einfach nur. […] Ich würde am liebsten zu Chris zurückfahren, weil ich bin sauer. Ich habe keine Fehler gemacht. Wenn er so weitermacht, wird der Knallpunkt wie vor einem Jahr kommen“, so Carola. Generell beschäftigt sich die Bürgergeld-Empfängerin lieber mit Männern statt einer Arbeit. Und daran will die Arbeitslose auch nichts ändern.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.