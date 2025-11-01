Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Armes Deutschland“: Bürgergeld-Empfänger 20 Jahre arbeitslos – „Kann nichts dafür, dass ich begabt bin“

    gepostet am

    Oliver aus "Armes Deutschland"
    RTLZWEI

    Oliver aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ ist seit 20 Jahren arbeitslos. Daran will der Bürgergeld-Empfänger auch nichts ändern und liefert dafür eine irre Begründung. 

    Bei „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ geht es um Protagonisten, welche Bürgergeld beziehen. Dazu zählt auch Oliver – seit 20 Jahren ging er keinem Job mehr nach. Denn von Arbeit hält er nicht viel. Denn laut seinen Angaben sei er für den Arbeitsmarkt überqualifiziert.

    „Von der derzeitigen Arbeitsmarktsituation in Deutschland halte ich genauso wenig wie von Klamotten. Überhaupt nichts“, sagt Oliver bei „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“. Dabei hat der Nudist studiert und kann sogar mehrere Fremdsprachen – gesund ist er ebenfalls. Eigentlich könnte Oliver arbeiten – jedoch hat er daran kein Interesse und verbringt seine Freizeit lieber an einem See.

    Jörn aus "Armes Deutschland"
    "Armes Deutschland"-Jörn seit 18 Jahren arbeitslos: "Mein längster Job ging sechs Monate"

    „Arbeit sollte ordentlich bezahlt werden, sonst ist es keine Arbeit“, stellt Oliver in der RTLZWEI-Sendung klar. Der 49-Jährige hat auch erklärt, weshalb er einer Arbeit nicht nachgehen will: „Die Begründung ist relativ einfach. Ich bin teuer, ich kann den Leuten zu viel. Die suchen leider austauschbare Sklaven.“

    „Die Leute sollten wissen, was sie an mir haben“

    Dann spricht Oliver auch über seine Gehaltsvorstellungen – zumindest, wenn er einen Vollzeitjob annehmen würde. „Für einen Vollzeitjob, der in einem Bereich liegt, den ich auch machen würde, der mir zusagt, da fangen wir mal an zu reden bei einem Bruttoeinstiegsgehalt von 3.500 Euro im Monat“, so der Protagonist. Oliver gibt sich selbstbewusst: „Die Leute sollten wissen, was sie an mir haben.“ Denn schließlich habe er einen IQ von 147.

    Einen Beruf wie des Schaffners würde er nicht machen, wie er dem Kamerateam erzählt: „Nein, das ist ja nicht sinnvoll. Schaffner… Ich suche keine Umschulung, ich suche Arbeit.“ Denn dieser Job wird zu schlecht bezahlt.

    Der Bürgergeld-Empfänger prahlt bei „Armes Deutschland“ weiter: „Ich kann ja nichts dafür, dass ich begabt bin, dass ich entsprechend qualifiziert bin. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht, aber ich habe es gelernt, damit ich dafür auch was haben kann. Und dementsprechend suche ich natürlich keine Billigtätigkeit.“

    RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023