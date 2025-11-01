„Armes Deutschland“: Bürgergeld-Empfänger 20 Jahre arbeitslos – „Kann nichts dafür, dass ich begabt bin“

Oliver aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ ist seit 20 Jahren arbeitslos. Daran will der Bürgergeld-Empfänger auch nichts ändern und liefert dafür eine irre Begründung.

Bei „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ geht es um Protagonisten, welche Bürgergeld beziehen. Dazu zählt auch Oliver – seit 20 Jahren ging er keinem Job mehr nach. Denn von Arbeit hält er nicht viel. Denn laut seinen Angaben sei er für den Arbeitsmarkt überqualifiziert.

„Von der derzeitigen Arbeitsmarktsituation in Deutschland halte ich genauso wenig wie von Klamotten. Überhaupt nichts“, sagt Oliver bei „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“. Dabei hat der Nudist studiert und kann sogar mehrere Fremdsprachen – gesund ist er ebenfalls. Eigentlich könnte Oliver arbeiten – jedoch hat er daran kein Interesse und verbringt seine Freizeit lieber an einem See.

„Arbeit sollte ordentlich bezahlt werden, sonst ist es keine Arbeit“, stellt Oliver in der RTLZWEI-Sendung klar. Der 49-Jährige hat auch erklärt, weshalb er einer Arbeit nicht nachgehen will: „Die Begründung ist relativ einfach. Ich bin teuer, ich kann den Leuten zu viel. Die suchen leider austauschbare Sklaven.“

„Die Leute sollten wissen, was sie an mir haben“

Dann spricht Oliver auch über seine Gehaltsvorstellungen – zumindest, wenn er einen Vollzeitjob annehmen würde. „Für einen Vollzeitjob, der in einem Bereich liegt, den ich auch machen würde, der mir zusagt, da fangen wir mal an zu reden bei einem Bruttoeinstiegsgehalt von 3.500 Euro im Monat“, so der Protagonist. Oliver gibt sich selbstbewusst: „Die Leute sollten wissen, was sie an mir haben.“ Denn schließlich habe er einen IQ von 147.

Einen Beruf wie des Schaffners würde er nicht machen, wie er dem Kamerateam erzählt: „Nein, das ist ja nicht sinnvoll. Schaffner… Ich suche keine Umschulung, ich suche Arbeit.“ Denn dieser Job wird zu schlecht bezahlt.

Der Bürgergeld-Empfänger prahlt bei „Armes Deutschland“ weiter: „Ich kann ja nichts dafür, dass ich begabt bin, dass ich entsprechend qualifiziert bin. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht, aber ich habe es gelernt, damit ich dafür auch was haben kann. Und dementsprechend suche ich natürlich keine Billigtätigkeit.“

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.