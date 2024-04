Armes Deutschland: Arbeitsverweigerin Carola verprasst 600 Euro – trotz Schulden und Vollstreckungsverfahren

Carola hat einen Sonderschulabschluss und keine Ausbildung. Bekannt wurde die 38-Jährige durch die RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“. Die Arbeitsverweigerin meint: Hartz IV sei das Gleiche, wenn man arbeiten gehen würde.

Die neuen Folgen von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ wurden vor der Einführung von Bürgergeld gedreht – zum Zeitpunkt der Dreharbeiten gab es noch Hartz IV. In den neuen Episoden gibt Carola einen Einblick in ihren Alltag. Die 38-Jährige lebt in der Wohnung ihres 25 Jahre älteren Partners im sozialen Brennpunkt Kölnberg. Um Hartz IV bewilligt zu bekommen, hätte sie dem Jobcenter eigentlich melden müssen, dass sie umgezogen ist.

Carola verprasst 600 Euro – trotz Schulden und Vollstreckungsverfahren

Nun erhält sie rückwirkend 997 Euro von der Behörde. Davon hat sie gleich 600 Euro innerhalb von wenigen Tagen ausgegeben. „Ich hab mir ein neues Handy und neuen BH gekauft, Lebensmittel und Kirmes“, erzählt die 38-Jährige bei „Armes Deutschland“. Bei der Kirmes gingen für Speisen und diverse Fahrgeschäfte gleich 200 Euro drauf – und das, obwohl die 38-Jährige viele Schulden hat. Gegen sie läuft sogar ein Vollstreckungsverfahren wegen Schwarzfahrens – diese belaufen sich auf 600 Euro. Statt das Geld für die Kirmes auszugeben, hätte sie davon ihre Schulden bezahlen können.

Hartz IV sei für sie „das Gleiche, wie wenn man arbeiten geht“

Carola bekennt sich dazu, nicht arbeiten gehen zu wollen. Hartz IV sei für sie „das Gleiche, wie wenn man arbeiten geht“. Die Protagonistin sagt weiter: „Wenn ich die Macht hätte, würde ich mir 800 Euro wünschen.“ Lothar meint dazu: „Ist zu wenig – 1200.“ Carola stimmt ihrem Partner zu: „Mit 1200, da könntest du dir das und das wünschen, könnte mir Weihnachtsgeschenke kaufen.“

Carola über Ex-Freund: „Willi war nur arbeiten und ich wusste dann nicht, was ich machen soll“

Carola hat sich bereits viermal verlobt. Die Beziehung mit Lothar soll die letzte sein. „Ich hab gesagt, dass das die letzte Beziehung ist. Werde ich noch mal verletzt, ist es vorbei, stellt sie klar – und das, obwohl sie ihren Ex-Partner Willi mit Nachbar Stefan betrogen hat. Lothar will von Carola wissen, weshalb die anderen Freunde nicht mit ihr zurechtkamen: „Warum kamen die anderen mit dir nicht zurecht? Ich komm mit dir ja auch zurecht, auch wenn wir ab und zu mal Probleme haben.“ Carola meint darauf: „Willi war nur arbeiten und ich wusste dann nicht, was ich machen soll.“ Aus Langeweile startete sie eine Affäre mit Stefan. „Anfangs quatschen und kuscheln, dann auch bisschen Geschlechtsverkehr“, gibt sie zu.

Die neuen Folgen von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zeigt RTLZWEI immer dienstags um 20:15 Uhr.