„Armes Deutschland“: Arbeitsloser Alex nutzt Jobcenter aus – sein Lebenslauf offenbart Erschreckendes

In der Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ auf RTLZWEI sind schockierende Szenen zu sehen. Der arbeitslose Alex nutzt das Jobcenter aus – auch sein Lebenslauf offenbart Erschreckendes.

In „Armes Deutschland“ geht es um Protagonisten, welche Arbeit verweigern – dazu zählt auch Alex. Er hat eigentlich studiert und ist gesund – theoretisch könnte der 31-Jährige arbeiten gehen. Jedoch will er lieber auf Staatskosten leben und nutzt das Jobcenter schamlos aus.

Alex geht keiner Arbeit nach – nur in Erotikchats und als Straßenmusiker verdient sich der Protagonist einiges dazu. Diese Tätigkeiten hat der Bürgergeld-Empfänger jedoch nicht beim Jobcenter angemeldet – es handelt sich dabei also um illegale Einnahmen, welche er neben den Leistungen des Jobcenters kassiert.

„Ich habe studiert, könnte auch arbeiten, bin aber einfach zu faul“

Ihm scheint es auch nicht zu stören, dass die Steuerzahler – welche er „Fußvolk“ nennt – sein Leben finanzieren. „Ich habe knapp 1.000 Euro zur Verfügung. Ihr nennt es Hartz-4 (Anmerk. d. Redaktion: Die Folgen wurden vor der Einführung von Bürgergeld gedreht), ich nenne es staatlich-passives Einkommen. Und davon kann man echt gut leben“, gibt der 31-Jährige offen im TV zu. Auch mit der folgenden Aussage dürfte er bei den Zuschauern für Kopfschütteln sorgen: „Ich habe studiert, könnte auch arbeiten, bin aber einfach zu faul.“

Alex gibt in Lebenslauf an: Er macht eine „professionelle Pause in Vollzeit“

Und nicht nur das: Auch sein Lebenslauf bringt erschreckende Details ans Licht, welcher kurz bei „Armes Deutschland“ eingeblendet wurde. Dort hat er nämlich folgende Job-Beschreibung angegeben: „Professional Break. Fulltime. Currently i took a break and looking for a new job“. Zu deutsch: Professionelle Pause in Vollzeit. Derzeit mache ich eine Pause und halte nach einem Job Ausschau.

„Ich verkaufe mich einfach beim Jobcenter als kompletten Vollidioten“

Dass er tatsächlich nach einem Job schaut, dürfte angezweifelt werden. Denn immer wieder hat Alex bei „Armes Deutschland“ klargemacht, dass er keiner Tätigkeit nachgehen will und lieber auf Staatskosten lebt. Dass er das Jobcenter hintergeht, gibt der 31-Jährige auch offen bei „Armes Deutschland“ zu: „Ich verkaufe mich einfach beim Jobcenter als kompletten Vollidioten, erzähle denen, dass ich Depressionen habe, (…) mit mir selbst nicht klarkomme, und die glauben das.“

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.