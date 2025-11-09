„Armes Deutschland“: Arbeitslose Carola hebt komplettes Bürgergeld ab – Das meiste Geld verprasst sie bei dm

Das Liebes-Wirrwarr bei Carola aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ nimmt kein Ende. Zudem hat die Langzeitarbeitslose mal wieder Geldprobleme – das hält sie dennoch nicht davon ab, das komplette Bürgergeld abzuheben und das meiste Geld davon bei dm zu verprassen.

In RTLZWEI-Sozialreportagen wie „Hartz und herzlich“ oder „Armes Deutschland“ geht es um Protagonisten, die Bürgergeld beziehen. Die staatliche Hilfe soll ihnen helfen, über die Runden zu kommen. Im besten Fall ist das eine Übergangslösung – nicht so bei Carola aus „Armes Deutschland“. Denn die Protagonistin lehnt jegliche Arbeit ab. Stattdessen beschäftigt sie sich lieber mit Männern – und davon hat sie einige zur Auswahl.

Liebes-Chaos bei Carola nimmt kein Ende

Die Langzeitarbeitslose Carola hat sich in der neuen Folge von „Armes Deutschland“ von ihrem Verlobten Lothar getrennt und ist zu ihrem Ex-Freund Stefan zurückgekehrt. Doch auch diese Beziehung steht bereits wieder auf der Kippe. In dieser Krise sucht Carola Trost bei ihrem Ex-Mann Marco. Während Marco ihr Pony schneidet, öffnet sich Carola ihm und erzählt von ihren Beziehungsproblemen mit Stefan. Einblicke in ihr turbulentes Liebesleben und die Frage, wie es weitergehen soll, stehen im Raum.

Langzeitarbeitslose schwänzt Termin beim Jobcenter

Außerdem hat Carola wieder einmal einen Termin beim Jobcenter geschwänzt. Das wiederholte Versäumen von Terminen könnte für die 40-Jährige ernsthafte Konsequenzen haben. Und nicht nur das: Carola kann schlichtweg nicht mit Geld umgehen und hat ihr Bürgergeld direkt abgehoben.

In der neuen Folge von „Armes Deutschland“ wird Carola von dem Kamerateam zur Bank begleitet, wo sie Geld abheben will. Der Kontostand erweist sich jedoch als Horror-Szenario. „15 Euro Miese“, berichtet Carola.

Carola hebt komplettes Bürgergeld ab – Konto völlig in den Miesen

Carola sucht für die Miese auf dem Konto schließlich Erklärungen: „Ich habe praktisch diesen Monat nur die 450 Euro abgeholt, was mir überweisen worden ist. Dann habe ich eingekauft. Ich habe alleine am Neumarkt beim ‚dm‘ an die 50 Euro bezahlt. Haarfarbe, Rasierschaum … aber das können ja keine 465 Euro sein.“

Was mit dem restlichen Geld passiert ist? Das kann sich Carola nicht erklären. Aus dem Grund muss ihr Ex-Mann Marco als Friseur herhalten. Denn ein professioneller Haarschnitt ist finanziell derzeit nicht drin.

Die neue Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zeigt RTLZWEI am 11. November 2025 um 20.15 Uhr.