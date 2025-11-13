„Armes Deutschland“: Arbeitslose Anita bekommt kein Bürgergeld – „Ich zwinge die Leute, mir zu helfen“

Anita aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ will als Schauspielerin in Hollywood durchstarten. Doch statt des Ruhms steht die Bürgergeld-Empfängerin vor dem Ruin.

Anita hat einen großen Traum: Gemeinsam mit ihrer Mutter Dorothea und ihrer Tochter Clara will sie nach Los Angeles auswandern, um dort als Schauspielerin durchzustarten. In Deutschland ist ihr der erhoffte Durchbruch bisher verwehrt geblieben.

Um sich über Wasser zu halten, steckt sie viel Geld in eigene Projekte wie das Designen von T-Shirts und Taschen. Doch der finanzielle Druck wächst. Vor allem ihre Tochter Clara ist nicht krankenversichert. Das bringt viele Probleme im Alltag mit sich. Wird Anita an ihrem Traum scheitern?

Der Traum rückt jedoch in weite Ferne. Anita ist nicht beim Jobcenter gemeldet – sie erhält damit kein Bürgergeld und hat keine Krankenversicherung für sich sowie ihre Tochter. Das Problem: Clara hat heftige Zahnschmerzen – aufgrund der fehlenden Krankenversicherung konnte die Tochter von Anita nicht behandelt werden.

„Ich lasse mich jedenfalls nicht mehr abweisen“

„Die beste Situation ist natürlich, dass sie sagen: Ja, wir helfen dem Kind, weil sie Hilfe braucht. Sonst könnte ich ja unter Umständen auch klagen. Und dann mache ich das einfach wie in Amerika, dann klage ich mir den Weg durch. Und zwinge die Leute mir zu helfen. Oder sie müssen Schmerzensgeld zahlen, oder was auch immer. Ich lasse mich jedenfalls nicht mehr abweisen“, sagt Anita in der neuen Folge von „Armes Deutschland“.

Auch bei einem weiteren Arzt hatte Anita mit ihrer Tochter keinen Erfolg und kommen unter Tränen aus der Praxis: „Wenn du kein Geld hast, nicht krankenversichert bist, du wirst aber auch beim Arbeitsamt abgelehnt, dann bist du am Arsch.“ Und auch die Oma von Clara meint: „Was will der Staat eigentlich?“

Die Schuld suchen sie bei den Behörden – obwohl das Problem einfach beseitigt wäre, wenn Anita einen Job hätte oder mit dem Amt zusammenarbeiten würde. Doch stattdessen will sie als Schauspielerin in Hollywood durchstarten – ohne jegliche Erfahrung in dem Bereich zu haben, während ihre Tochter an Zahnschmerzen leidet.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.