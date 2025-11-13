Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Armes Deutschland“: Arbeitslose Anita bekommt kein Bürgergeld – „Ich zwinge die Leute, mir zu helfen“

    gepostet am

    Anita aus "Armes Deutschland"
    RTLZWEI

    Anita aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ will als Schauspielerin in Hollywood durchstarten. Doch statt des Ruhms steht die Bürgergeld-Empfängerin vor dem Ruin.

    Anita hat einen großen Traum: Gemeinsam mit ihrer Mutter Dorothea und ihrer Tochter Clara will sie nach Los Angeles auswandern, um dort als Schauspielerin durchzustarten. In Deutschland ist ihr der erhoffte Durchbruch bisher verwehrt geblieben.

    Um sich über Wasser zu halten, steckt sie viel Geld in eigene Projekte wie das Designen von T-Shirts und Taschen. Doch der finanzielle Druck wächst. Vor allem ihre Tochter Clara ist nicht krankenversichert. Das bringt viele Probleme im Alltag mit sich. Wird Anita an ihrem Traum scheitern?

    Anita aus "Armes Deutschland"
    "Armes Deutschland": Anita will in die USA auswandern und Schauspielerin werden - ihre…

    Der Traum rückt jedoch in weite Ferne. Anita ist nicht beim Jobcenter gemeldet – sie erhält damit kein Bürgergeld und hat keine Krankenversicherung für sich sowie ihre Tochter. Das Problem: Clara hat heftige Zahnschmerzen – aufgrund der fehlenden Krankenversicherung konnte die Tochter von Anita nicht behandelt werden.

    „Ich lasse mich jedenfalls nicht mehr abweisen“

    „Die beste Situation ist natürlich, dass sie sagen: Ja, wir helfen dem Kind, weil sie Hilfe braucht. Sonst könnte ich ja unter Umständen auch klagen. Und dann mache ich das einfach wie in Amerika, dann klage ich mir den Weg durch. Und zwinge die Leute mir zu helfen. Oder sie müssen Schmerzensgeld zahlen, oder was auch immer. Ich lasse mich jedenfalls nicht mehr abweisen“, sagt Anita in der neuen Folge von „Armes Deutschland“.

    Auch bei einem weiteren Arzt hatte Anita mit ihrer Tochter keinen Erfolg und kommen unter Tränen aus der Praxis: „Wenn du kein Geld hast, nicht krankenversichert bist, du wirst aber auch beim Arbeitsamt abgelehnt, dann bist du am Arsch.“ Und auch die Oma von Clara meint: „Was will der Staat eigentlich?“

    Die Schuld suchen sie bei den Behörden – obwohl das Problem einfach beseitigt wäre, wenn Anita einen Job hätte oder mit dem Amt zusammenarbeiten würde. Doch stattdessen will sie als Schauspielerin in Hollywood durchstarten – ohne jegliche Erfahrung in dem Bereich zu haben, während ihre Tochter an Zahnschmerzen leidet.

    RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ immer dienstags um 20.15 Uhr.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023