„Armes Deutschland“: Anita will in die USA auswandern und Schauspielerin werden – ihre Tochter ist nicht mal krankenversichert

In der neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ geht es um Anita. Die Protagonistin hat große Träume und will in die USA auswandern – dort will sie Schauspielerin werden. Die finanziellen Mittel sind jedoch knapp – so knapp, dass ihre Tochter Clara nicht mal krankenversichert ist.

Anita will in Hollywood durchstarten

Anita hat einen großen Traum: Gemeinsam mit ihrer Mutter Dorothea und ihrer Tochter Clara will sie nach Los Angeles auswandern, um dort als Schauspielerin durchzustarten. In Deutschland ist ihr der erhoffte Durchbruch bisher verwehrt geblieben.

Tochter Clara ist nicht krankenversichert

Um sich über Wasser zu halten, steckt sie viel Geld in eigene Projekte wie das Designen von T-Shirts und Taschen. Doch der finanzielle Druck wächst. Vor allem ihre Tochter Clara ist nicht krankenversichert. Das bringt viele Probleme im Alltag mit sich. Wird Anita an ihrem Traum scheitern?

Jenny und Christian wollen heiraten

Schon bald sollen die Hochzeitsglocken bei Jenny und Christian läuten. Das Paar mit 17 Jahren Altersunterschied hat sich bereits 2022 verlobt. Das Budget für die Hochzeit ist knapp, doch das hält die beiden nicht davon ab, fleißig Pläne zu schmieden. Was jetzt noch fehlt? Das perfekte Hochzeitskleid für den großen Tag.

Liebes-Wirrwarr bei Carola

Carola will nicht arbeiten gehen – dafür sind Männer viel interessanter. Von Lothar hat sie sich getrennt und ist wieder zu Ex-Freund Stefan zurückgekehrt. Als es auch mit ihm kriselt, sucht die Langzeitarbeitslose Trost beim nächsten Ex – und zwar Marco. Von ihm lässt sie sich auch gleich noch die Haare machen.

Christian ist wegen seiner Spielsucht in der Privatinsolvenz

Bürgergeld-Empfänger Christian befindet sich aufgrund von Schulden, die durch seine Spielsucht entstanden sind, in der Privatinsolvenz. Trotz seiner finanziellen Notlage hat er erneut begonnen, an Automaten zu spielen und setzt damit seine Abwärtsspirale fort.

Die neue Folge von „Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?“ zeigt RTLZWEI am 11. November 2025 um 20.15 Uhr.