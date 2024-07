„Are You The One? Reality Stars in Love“: Das sind die Kandidaten der vierten Staffel

Bei „Are You The One? Reality Stars in Love“ bekommen ganz besondere Singles eine zweite Chance in Sachen Liebe. Nun sind die Kandidaten der vierten Staffel bekannt.

In den 21 neuen Folgen (10 Doppelfolgen und im Anschluss ein Wiedersehen) wird munter um die Wette geflirtet, doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits in verschiedenen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht. Ihrer aller Liebessuche war bisher vergeblich, weshalb sie nun wieder auf der Suche nach ihrem „Perfect Match“ sind.

Darunter sind zum Beispiel Emmy Russ (24, u. a. „Kampf der Reality Stars“), Jennifer Iglesias (25, „Love Island“) oder Tara Tabitha (31, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“), sowie Lukas Baltruschat (29, Prominent getrennt), Marc-Robin (29) oder Nikola Glumac (28) (beide bekannt aus „Temptation Island“), deren vorherige Beziehungen nicht für die Ewigkeit bestimmt waren, weshalb sie alle hier ihr Glück erneut versuchen.

Gemeinsam versucht eine Gruppe von Single-Frauen und Single-Männern sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihr Perfect Match zu finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist. Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Das sind die Singles bei „Are You The One? Reality Stars in Love“

Die Frauen

Anastasia, 24, Erotikmodel und Influencerin aus Berlin

Bekannt aus: Ex on the Beach (RTL+, 2023), Playmate (Februar 2022)

Single seit: Juni 2022

Zitat: „Ich habe auch Sex ohne Gefühle. Ich mache, worauf ich Bock habe, und bin ehrlich dabei.“

Anastasia liebt es, zu flirten und geht offen und aktiv auf Männer zu, um ihre Grenzen auszutesten. Aufgrund ihrer negativen Erfahrungen mit Männern war sie in der Vergangenheit häufig sehr eifersüchtig, kontrollsüchtig und einnehmend. Zumindest ihre Kontrollsucht konnte sie allerdings ablegen. Sie bevorzugt verständnisvolle Männer mit dunklem Teint, dunklen Haaren und einem auffälligen Charakter.

Asena, 27, Content Creatorin aus Köln

Bekannt aus: Love Island (RTLZWEI, 2019)

Single seit: Juli 2023

Zitat: „Ich kann ganz schnell von Null auf 100 sein, wenn mir einer gefällt.“

Asena beschreibt sich als aufgeschlossene und selbstbewusste Frau, die sich nicht davor scheut, ihre Meinung klar zu äußern. Bei AYTO möchte sie zeigen, dass aus dem Love Island Mädchen eine erwachsene Frau geworden ist. Sie steht auf einen charismatischen Sunnyboy mit breitem Lächeln, Charme und Sex-Appeal, der auch mal Tacheles redet und geschickt Komplimente macht.

Emmy, 24, Realitystar aus Madrid

Bekannt aus: Beauty & The Nerd (ProSieben, 2020), Promi Big Brother (Sat.1, 2020), Die Festspiele der Realitystars (Sat.1, 2021), Promis unter Palmen (Sat.1, 2021), Temptation Island VIP (RTL+, 2021), Kampf der Realitystars (RTLZWEI, 2023), Das große Promi-Büßen (ProSieben, 2023), Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel (RTL+, 2024)

Single seit: wenigen Wochen

Zitat: „Mein Geld ist mein Geld und dein Geld ist mein Geld.“

Das Realitysternchen hat sich über die zahlreichen Formate hinweg einen Namen als Stressgarantin gemacht. Nachdem ihre letzte Beziehung erst vor Kurzem ein Ende gefunden hat, kommt AYTO nun wie gerufen für sie. Emmy glaubt, dass Frauen in der Regel nicht mit ihr abhängen wollen, weil sie immer die Blicke aller Männer auf sich zieht.

Gabriela, 23, Selbstständig aus Heilbronn

Bekannt aus: Ex on the Beach (RTL+, 2023)

Single seit: September 2021

Zitat: „Ich bin schon eifersüchtig, mittlerweile aber gesünder. Wenn jemand meine Grenzen überschreitet, kommt der Teufel raus.“

Gabriela vergleicht sich mit einer Packungsbeilage aus der Apotheke, die davor warnt, dass sie anstrengend ist. Die Halb-Brasilianerin ist sehr temperamentvoll und handelt im Streit oft laut und impulsiv. Beim Flirten überlässt Gabriela dem Mann gerne den ersten Schritt. In der Show schreckt sie allerdings auch nicht davor zurück, auf Angriff zu gehen, auch wenn ihr Traummann schon „vergeben“ sein sollte.

Jennifer, 25, Influencerin aus Düsseldorf

Bekannt aus: Love Island (RTLZWEI, 2022), Promi Big Brother (Sat.1, 2022), The Real Life – #nofilter (RTL+, 2023)

Single seit: circa einem halben Jahr

Zitat: „Ich hatte drei Beziehungen und alle waren toxisch.“

Jennifer hatte bisher kein Glück mit den Männern, dabei wünscht sie sich eine ernste Beziehung auf Augenhöhe und will bei AYTO ihren Traummann finden. Die Influencerin mag es, wenn ein Mann sie wie eine Prinzessin behandelt und auf Händen trägt. Sie verteilt gerne Beziehungsratschläge an Freundinnen und hat für alle ein offenes Ohr.

Laura L., 28, Content Creatorin aus München

Bekannt aus: Love Island (RTLZWEI, 2019), Are You The One? (RTL+, 2021), #Couple Challenge Winter (RTL+, 2022)

Single seit: acht Jahren

Zitat: „Ich würde behaupten, ich kann Red Flags innerhalb von 500 Metern erkennen.“

In ihrer Traumvorstellung findet sie bei AYTO ihren Mr. Right und verbringt eine schöne Zeit mit ihm. Freundschaft Plus funktioniert bei ihr nicht, weil sie sich zu schnell eine Zukunft mit ihrem Gegenüber ausmalt. Sie ist sehr eifersüchtig und wird sauer, wenn ein Typ eine andere Frau nur anguckt. Allerdings muss der Mann mit OnlyFans klarkommen.

Laura M., 33, Selbstständige Friseurin aus Essen

Bekannt aus: We Love Sölden (ProSieben, 2013), We Love Lloret (ProSieben, 2013), DSDS (RTL, 2019), Wanna be Princess (ProSieben, 2020), Are You The One? (RTL+, 2020), Kampf der Realitystars (RTLZWEI, 2021)

Single seit: 1,5 Jahren

Zitat: „Ich bin kein Wifey-Material, ich habe keine Zeit für Hausfrauenzeugs wie Putzen.“

Nachdem ihr Ex-Freund Mike Heiter im letzten Jahr bei „AYTO Realitystars In Love“ dabei war und sie sich deswegen die Staffel nicht angeschaut hat, macht sich Laura nun auch erneut auf die Suche nach ihrem Perfect Match. Sie liebt es frei zu sein und fühlt sich in Beziehungen schnell eingeengt. Sie bezeichnet sich selbst als absolute „Partymaus“ und ihr Leben als eine einzige Party.

Linda, 23, Zahnmedizinische Fachangestellte aus dem Raum München

Bekannt aus: Germany’s Next Topmodel (ProSieben, 2021)

Single seit: Dezember 2023

Zitat: „Ich würde mich als ein bisschen zickig, aber liebevoll beschreiben.“

Linda fiel bei GNTM durch ihr zickiges und direktes Verhalten auf und bekam dafür viel Hass auf Social Media. Sie hat sich den Hate nie zu Herzen genommen, findet es aber schade, dass sie ihr wahres Gesicht nie zeigen konnte. Wenn sie das Gefühl hat, dass man sie für dumm verkaufen möchte, kann sie immer noch schnell aus der Haut fahren. Im Gegensatz zu den anderen Singles ist Linda nicht so Reality-erfahren, aber freut sich auf das Abenteuer AYTO.

Nadja, 24, Kauffrau für Büromanagement aus München

Bekannt aus: Love Fool (RTL+, 2023)

Single seit: Juni 2022

Zitat: „Ich gehe auf keinen Mann zu, die kommen von selbst.“

Bei „Love Fool“ verguckte Nadja sich in einen vergebenen Mann. Die Münchenerin genießt aktuell ihr Singleleben, aber sehnt sich nach einer festen Beziehung. Nadja träumt von einem großen, dunkelhaarigen Mann, der ein richtiger Gentleman ist und Wert auf Treue und Ehrlichkeit legt. Ihr größtes Problem: Wenn es ernst wird, verschließt sie sich schnell und die Männer orientieren sich um.

Tara, 31, Realitystar aus London

Bekannt aus: Saturday Night Fever (ATV, 2010-2013), Tara & Moni (ATV, 2013-2018), Tara – Mit Hirn, Charme und Melonen (ATV, 2019), Ex on the Beach (RTL+, 2021), Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (RTL, 2022), Forsthaus Rampensau Österreich (Joyn, 2022), Skate Fever- Stars auf Rollschuhen (RTLZWEI, 2022), Reality Backpackers (Joyn, 2024)

Single seit: fünf Jahren

Zitat: „Bei AYTO geht es ja wirklich ums Perfect Match und nicht um den Perfect Bumspartner!“

Tara ist in Österreich seit 14 Jahren im Reality TV bekannt. Im Herzen ist sie Romantikerin und lässt schnell Gefühle zu. „Fuckboys“ interessieren sie überhaupt nicht. Obwohl sie sich aktuell „ortsunabhängig“ zwischen Wien und London bewegt, wäre sie für den richtigen Mann auch bereit, umzuziehen. Auch im TV hat es bei Tara bereits gefunkt – bei EOTB und zuletzt auch im Dschungelcamp mit Filip Pavlovic.

Die Männer

Alex, 28, Koch aus Mannheim

Bekannt aus: First Dates (VOX, 2021), Rate My Date (Sat.1, 2022), Die Bachelorette (RTL, 2023)

Single seit: 2022

Zitat: „Es geht mir nicht darum, die Frau direkt ins Bett zu kriegen, ich will sie kennenlernen.“

Alex steht auf Frauen, die viel zu erzählen haben und immer das Positive in schlechten Situationen sehen. Er wünscht er sich jemanden, mit der er im Bett liegen und reden kann. Das Aussehen seines Perfect Matches ist für ihn erstmal zweitrangig. Bei AYTO würde er auch nicht davor zurückschrecken, sich eine Frau zu schnappen, wenn sie bereits mit einem anderen Mann „vercoupelt“ ist.

Antonino, 26 (wurde vor Ort 27), Fitnesstrainer aus Frankfurt

Bekannt aus: Are you the One? (RTL+, 2022), Temptation Island (RTL+, 2023)

Single seit: Februar 2024

Zitat: „Wenn ich bei AYTO die Richtige kennenlerne, habe ich schon Bock auf Sex in der Villa.“

Die Anzahl seiner vergangenen Beziehungen liegt laut ihm im zweistelligen Bereich. Wobei die meisten von so kurzer Dauer waren, dass man sie wahrscheinlich nur als Kennenlernphasen bezeichnet könnte. Antonino ist schnell von einer Frau gelangweilt und verliert das Interesse. Auch die Beziehung mit Monami aus der dritten Staffel AYTO war nicht für die Ewigkeit bestimmt, weshalb er sein Glück erneut versucht.

Chris, 35, Selbstständig aus Köln

Bekannt aus: Das Sommerhaus der Stars (RTL, 2020), Kampf der Realitystars (RTLZWEI, 2021), Beauty and the Nerd (ProSieben, 2023), The Real Life (RTL+, 2023), B:Real (RTLZWEI, 2024), The 50 (Amazon Prime, 2024)

Single seit: April 2021

Zitate: „Ich habe eher weniger One Night Stands“

Chris war zwar schon in vielen Realityshows, aber nun ist er das erste Mal in einer Datingshow dabei. Der Kölner ist bereit, sich erneut zu binden, nachdem er seine letzten Beziehungen allesamt als „extrem“ bezeichnet. Gerade die letzte Trennung von Eva Benetatou machte ihm sehr zu schaffen. Dass er seine Ex betrogen haben soll, streitet er bis heute vehement ab. Seine einfühlsame und offene Art biete Platz für falsche Interpretationen.

Kaan, 27, Fuhrparkmanager und Influencer aus Duisburg

Bekannt aus: Die Bachelorette (RTL, 2023), Bachelor in Paradise (RTL+, 2023), Kismetse Olur/ El Poder Del Amor (türk. YouTube, 2023)

Single seit: Oktober 2023

Zitat: „Ich habe nicht mehr so viele Affären gleichzeitig. Früher waren es so sechs bis sieben.“

Kaan identifiziert sich als Löwe und möchte bei AYTO für „jede Menge krasse Aktionen“ sorgen. Er freut sich auf die drei F‘s: Flirten, Frauen und Fame. Kaan mag es, wenn Frauen die Initiative ergreifen und ihn ansprechen. Er präferiert kleine zierliche Frauen mit Kurven und schönen Händen, die auch gerne eifersüchtig sein dürfen (auf seine anderen Affären).

Lars, 27, Industriemechaniker aus Stuttgart

Bekannt aus: Die Bachelorette (RTL, 2021), Ex on the Beach 3 (RTL+, 2022)

Single seit: Juli 2023

Zitat: „Ich liebe Sex, ich hatte im Fernsehen bereits Sex und ich werde wieder Sex haben. Auch, wenn meine Oma mich enterbt.“

In seiner letzten Datingshow lernte Lars Ex-Freundin Jill kennen, mit der die Beziehung nach eineinhalb Jahren mit einer öffentlichen Schlammschlacht endete. Nun ist Lars „back in the Single-Game“. Allerdings wäre er auch bereit für etwas Festes, wenn seine Auserwählte nicht zu eifersüchtig ist. Erstmal möchte er bei AYTO aber eine gute Zeit haben. Am liebsten würde er jeden Tag im Boom Boom Room landen.

Lukas, 29, Fitness- und Onlinecoach aus Hamburg

Bekannt aus: Die Bachelorette (RTL, 2022), Kampf der Realitystars (RTLZWEI, 2023), Prominent getrennt (RTL+, 2024)

Single seit: September 2023

Zitat: „Ich vertraue darauf, dass alles, was passiert, zu meinem Besten geschieht.“

Zuletzt war Lukas mit seiner Ex Chiara bei „Prominent getrennt“, wo herauskam, dass er sie betrogen hat. Etwas, was ihm viele nicht zugetraut hätten, weil er bisher eher als Gentleman wahrgenommen wurde. Lukas versucht aber in die Zukunft zu schauen und möchte die Frauen bei AYTO mit seiner selbstbewussten Art überzeugen. Süße und lustige Frauen ziehen ihn magisch an und wenn sie dann noch sportlich ist, steht dem Sommerflirt nichts im Wege.

Marc-Robin, 29, Realitystar aus Karlsruhe

Bekannt aus: Temptation Island (RTL+, 2022), Prominent getrennt (RTL+, 2023

Single seit: Sommer 2021

Zitat: „Wenn meine Frau fremdgehen würde, wäre das der Horror.“

AYTO ist Marc-Robins erstes Format ohne seine Ex Michelle. Hier möchte er zeigen, wie er wirklich ist. Er glaubt allerdings, eher naiv und gutgläubig zu sein. Er ist ein absoluter Beziehungsmensch und liebt es, wenn Frauen ihn den ganzen Tag betätscheln. Beim Flirten sucht er Körpernähe, unterhält sich viel und lässt sich von einem Korb nicht verunsichern. Er ist offen dafür, mit einer Partnerin aus dem Format zu gehen.

Nikola, 28, Influencer und Model aus München

Bekannt aus: Temptation Island (RTL+, 2022), Prominent getrennt (RTL, 2023)

Single seit: einem Jahr

Zitat: „Meine letzte Beziehung war zwei Jahre ok, zwei Jahre toxisch“

Niko möchte bei AYTO zeigen, dass er keinesfalls ein „Schoßhund“ ist, sondern ein Flirt-Profi, der Frauen um den Finger wickeln kann. Er bekommt regelmäßig Komplimente für sein Aussehen und seine Tattoos. Um ihn zu überzeugen, muss man allerdings auch Deeptalks mit ihm führen können. Er wünscht sich eine sympathische Frau an seiner Seite, die seinen Humor teilt und Positivität ausstrahlt.

Ozan, 27, Social Media Manger aus Hamburg

Bekannt aus: Die Bachelorette (RTL, 2023), Bachelor in Paradise (RTL+, 2023)

Single seit: sieben Jahren

Zitat: „Alle Frauen sehen in mir nur eine Red Flag.“

Ozan hatte bisher zwei Beziehungen und von beiden war er am Ende gelangweilt. Mittlerweile ist er seit sieben Jahren Single und ständig auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer. Er liebt es, Frauen zu erobern und um den Finger zu wickeln. Seine Traumfrau ist optisch das Gegenteil von ihm: blond, blaue Augen und gerne mit „süßen Sommersprossen“.

Tim, 27, Personal Trainer aus Stuttgart

Bekannt aus: Love Island (RTLZWEI, 2020), Kampf der Realitystars (RTLZWEI, 2021), Prominent getrennt (RTL, 2024)

Single seit: August 2023

Zitat: „Meine Mama hat mir das Go für den Boom Boom Room gegeben.“

Tim setzt bei Frauen vor allem auf Natürlichkeit und bevorzugt positive Ausstrahlung mit schönem Lächeln. Beim Flirten ist er aktiv, fühlt sich aber auch geschmeichelt, wenn die Frau den ersten Schritt macht. Freiheit, Offenheit und Unabhängigkeit sollte seine Partnerin mit ihm teilen. Aktuell genießt er sein Single-Dasein nach einer dreijährigen On/Off-Beziehung. Er schließt jedoch nicht aus, sich bei AYTO ein zweites Mal im TV zu verlieben.

Die Nachrückerin

Dana, 28, Influencerin aus Oldenburg (Nachrückerin in der 2. Doppelfolge)

Bekannt aus: Love Island (RTLZWEI, 2019), Are You The One? (RTL+, 2022), Das Sommerhaus der Stars (RTL, 2023)

Single seit: November 2023

Zitat: „Ich bin Wifey Material. Ich kann für meinen Mann sorgen und wenn ich liebe, bin ich die treuste Seele überhaupt.“

Das gab es bei „Are You The One?“ noch nie! Dana war bereits in der dritten Staffel von AYTO dabei und wird nun erneut auf ihr damaliges Perfect Match Antonino treffen. Dana hat genug vom Single Leben und möchte nach ihrer Trennung endlich einen Partner kennenlernen, bei dem sie „ankommen“ kann. Respektlosigkeit und Selbstverliebtheit sind für sie absolute No Gos!

Die neue Staffel von „Are You The One? Reality Stars in Love“ ist ab dem 26. Juli 2024 bei RTL+ verfügbar.