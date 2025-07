„Are You The One? Reality Stars in Love“ 2025: Das sind die Kandidaten der fünften Staffel

Wer sein Perfect Match nicht findet, verliert – das Spiel um Liebe und 200.000 Euro ist zurück! Wenn sich Sonnencreme, Sehnsüchte und Selbstdarstellung auf RTL+ vermischen, dann ist es wieder so weit: Am 13. August 2025 geht „Are You The One? Reality Stars in Love“ auf RTL+ in die fünfte Runde – mit 21 brandneuen Folgen plus Reunion.

Auch in dieser Staffel wird geflirtet, gestritten, gehofft und gezockt – denn am Ende zählt nur eines: das Perfect Match finden. Doch wer auf Alleingang setzt, gefährdet nicht nur das eigene Liebesglück, sondern auch den Gewinn der gesamten Gruppe. Nur gemeinsam kann die Mission gelingen. Sophia Thomalla ist erneut die Moderatorin.

Jimi Blue Ochsenknecht (33, u. a. „Villa der Versuchung“) zieht als Nachzügler in die AYTO-Villa. Er stürzt sich zum ersten Mal in das Abenteuer Reality-Dating. Alle Singles haben in der Liebe bislang eher ins Leere gematcht und hoffen jetzt, dass sie dort finden, was ihnen bisher verwehrt blieb: Ihr Perfect Match. Nur wenn am Ende alle ihr passendes Gegenstück finden, dürfen sich die Reality Stars gemeinsam über eine Gewinnsumme von 200.000 Euro freuen. Gehen auch dieses Mal alle Lichter an?

Das sind die Kandidaten

Die Männer

Calvin O.

Alter: 22

Beruf: Model und Fußballer

Wohnort: Hamburg

Bekannt aus: „Too Hot To Handle Germany“ (Netflix, 2025)

Social Media: @calvinogara

Calvin S.

Alter: 24

Beruf: Influencer

Wohnort: Aachen

Bekannt aus: „Temptation Island VIP“ (RTL+, 2023), „Germany Shore“ (Paramount+, 2024)

Social Media: @calvinsteinerr

Jimi Blue

Alter: 33

Beruf: Sänger und Schauspieler

Wohnort: Mailand

Bekannt aus: „Villa der Versuchung“ (SAT.1, 2025), „Diese Ochsenknechts“ (WOW, ab 2022), „Die Verräter“ (RTL, 2024)

Social Media: @jimbonader

Jonny

Alter: 32

Beruf: Selbstständiger Gastronom

Wohnort: Wuppertal

Bekannt aus: „Prominent getrennt“ (RTL+, 2025), „Ex on the Beach“ (RTL+, 2023), „Temptation Island“ (RTL+, 2022), „Köln 50667“ (RTLZWEI, 2021)

Social Media: @jonnyjaspers

Kevin

Alter: 29

Beruf: Influencer und Model

Wohnort: Bremen

Bekannt aus: „La Familia House Of Reality“ (RTLZWEI, 2025), „Fame Fighting“ (Bild, 2024), „Too Hot To Handle“ (Netflix, 2023)

Social Media: @kevin.njie

Leandro

Alter: 24

Beruf: Industriekaufmann und Fußballer

Wohnort: Siegen

Bekannt aus: „Love Island VIP“ (RTLZWEI, 2024), „Love Island“ (RTLZWEI, 2023)

Social Media: @leandro_fsn

Lennert

Alter: 25

Beruf: Angehender Influencer

Wohnort: Hamburg

Bekannt aus: „Too Hot to Handle Germany“ (Netflix, 2025)

Social Media: @le99ert

Nico

Alter: 29

Beruf: Fahrzeuglackierermeister

Wohnort: Hamburg

Bekannt aus: „Make Love Fake Love“ (RTL+, 2024)

Social Media: @nico_klnnr

Olli

Alter: 27

Beruf: Boxer

Wohnort: Münster

Bekannt aus: „Make Love Fake Love“ (RTL+, 2025), „Herz an Bord“ (VOX, 2024)

Social Media: @oliver.ginkel

Rob

Alter: 29

Beruf: Selbstständig

Wohnort: Wien

Bekannt aus: „Forsthaus Rampensau AT“ (ATV, 2024), „Love Island Polen“ (Polsat, 2024), „Match in Paradise“ (Puls 2023)

Social Media: @lordprettypanther

Sidar

Alter: 26

Beruf: Content Creator

Wohnort: Krefeld

Bekannt aus: „Prominent getrennt“ (RTL+, 2025), „Are You The One?“ (RTL+, 2023), „Make Love Fake Love“ (RTL+, 2022)

Social Media: @sidarsahin01

Xander

Alter: 27

Beruf: Barkeeper

Wohnort: München

Bekannt aus: „The 50“ (Amazon Prime, 2025), „Make Love Fake Love“ (RTL+, 2024)

Social Media: @xander_stephinger

Die Frauen

Antonia

Alter: 25

Beruf: Content Creatorin

Wohnort: Dubai

Bekannt aus: „DSDS“ (RTL, 2024), „Germany Shore“ (Paramount+, 2022)

Social Media: @antonia.rot

Ariel

Alter: 22

Beruf: Influencerin

Wohnort: Basel

Bekannt aus: „Prominent getrennt“ (RTL+, 2025), „The 50“ (Amazon Prime, 2025), „The Real Life Zürich“ (3plus, 2024), „Love Fool“ (RTL+, 2023)

Social Media: @_ariel__61

Beverly

Alter: 32

Beruf: Makeup Artist

Wohnort: Österreich

Bekannt aus: „Ex On The Beach“ (RTL+, 2023), „Forsthaus Rampensau Germany“ (Joyn, 2023), „Beauty and the Nerd“ (Joyn, 2022), „Take Me Out“ (RTL, 2021)

Social Media: @beverly.cmn

Elli

Alter: 27

Beruf: Kosmetikerin

Wohnort: Leonberg

Bekannt aus: „Ex on the Beach“ (RTL+, 2024), „First Dates Hotel“ (VOX, 2024)

Social Media: @elissia.lp

Hati

Alter: 24

Beruf: Influencerin

Wohnort: Hagen

Bekannt aus: „Kampf der Realitystars“ (RTLZ, 2025), Fame Fighting (Bild, 2024), Germany Shore (Paramount, 2024), All Star Shore (Paramount, 2023), Köln 50667 (RTLZ, 2019–2021)

Social Media: @hatisuarez

Henna

Alter: 26

Beruf: Content Creatorin

Wohnort: München

Bekannt aus: „Are You The One“ (RTL+, 2022)

Social Media: @hennschka

Joanna

Alter: 27

Beruf: Verkäuferin

Wohnort: Stuttgart

Bekannt aus: „Are You The One?“ (RTL+, 2025)

Social Media: @joanna.majolie

Nelly

Alter: 23

Beruf: Influencerin

Wohnort: Hannover

Bekannt aus: „Beauty and the Nerd“ (Joyn, 2024)

Social Media: @nelnoire

Sandra Janina

Alter: 25

Beruf: Influencerin

Wohnort: Erfurt

Bekannt aus: „Love Island VIP“ (RTLZWEI, 2024), „Wettkampf in 4 Wänden“ (RTL, 2023), „Big Bounce“ (RTL, 2023), „Prominent getrennt“ (RTL+, 2022), „Temptation Island VIP“ (RTL+, 2021), „Love Island“ (RTLZWEI, 2020), „Herzblatt“ (RTL, 2021)

Social Media: @sandra_janina_

Viki

Alter: 23

Beruf: Content Creator & Model

Wohnort: Bielefeld

Bekannt aus: „Temptation Island“ (RTL+, 2024), „Love Island VIP“ (RTLZWEI, 2024)

Social Media: @viktupus